Hakkari'de terör operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, yürütülen soruşturmalar kapsamında, terör örgütü PKK/KCK içinde faaliyet yürüttükleri, sosyal medyada terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övücü ve bu yöntemleri meşru gösterecek şekilde propagandasını yaptıkları tespit edilen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine Hakkari Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki işlemleri devam ediyor.