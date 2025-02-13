Kayıp fabrika işçisi ormanda ölü bulundu: En son görüştüğü kişi, cinayeti sorguda itiraf etti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada işçi olarak çalışan Murat Yüzüak'ın 5 Ocak'ta evden çıktıktan sonra geri dönmedi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, eşinin ihbarı üzerine Yüzüak'ın bulunması için çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında Yüzüak'ın en son görüştüğü belirlenen R.G. ve M.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusunda Murat Yüzüak'ın borçlu olduğu R.G. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Şüpheliler emniyetteki sorguları sonrası adliyeye sevk edildi.