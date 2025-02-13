Kayıp fabrika işçisi ormanda ölü bulundu: En son görüştüğü kişi, cinayeti sorguda itiraf etti
Kocaeli'de kayıp olarak aranan 48 yaşındaki Murat Yüzüak'ın ormanda cansız bedeni bulundu. Bir fabrikada işçi olan Yüzüak'ın borç meselesi nedeniyle öldürüldüğü belirlenirken, R.G. ve M.A. isimli 2 şahıs gözaltına alındı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Şubat 2025 15:23, Son Güncelleme : 13 Şubat 2025 15:24
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada işçi olarak çalışan Murat Yüzüak'ın 5 Ocak'ta evden çıktıktan sonra geri dönmedi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, eşinin ihbarı üzerine Yüzüak'ın bulunması için çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında Yüzüak'ın en son görüştüğü belirlenen R.G. ve M.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusunda Murat Yüzüak'ın borçlu olduğu R.G. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.
Şüpheliler emniyetteki sorguları sonrası adliyeye sevk edildi.