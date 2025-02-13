Erdoğan: Gazze, Gazzeli kardeşlerimizindir, ebediyen öyle kalacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Pakistan İş Forumu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Açıklamalarından Öne Çıkan Başlıklar

Değerli kardeşim Başbakan Şerif'le birlikte bu toplantıya iştirak etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. İki ülkenin iş çevrelerini bir araya getiren bu toplantının hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Aramızdaki gönül bağı ticari ve ekonomik ilişkilerimizin gerçek potansiyelini değerlendirmemiz için münbit bir zemin teşkil ediyor. İkili ticaretimiz hamdolsun yıldan yıla giderek güçleniyor. 2024 yılında ikili ticaret hacmimiz bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 30 oranında artarak bugüne kadarki en yüksek seviyesi olan 1,4 milyar dolara dayandı. Ancak yine de 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimizin oldukça gerisindeyiz. Potansiyelimizin hayata geçirilmesinde şüphesiz hepimize görev düşüyor. Bu doğrultuda tercihli ticaret anlaşmamızın kapsamının genişletilerek serbest ticaret anlaşmasına doğru evrilmesinin istikrarlı ve dengeli bir ticaret hacmi artışına vesile olacağına inanıyorum.Nitekim bu niyetimizi teyit eden ortak bildiri metni bugün Ticaret Bakanlarımız tarafından imzalandı. Ayrıca kombine yük taşımacılığını geliştirmemiz, taşıma imkanlarımızda çeşitliliği sağlamamız, özellikle karayolu ve demiryolunda ilerleme kaydetmemiz önemlidir.

İslamabad, Tahran, İstanbul Yük Treni Hattı ve Ortak Koridorlar

İslamabad, Tahran, İstanbul yük treni hattına yeniden işlerlik kazandırılması gibi ortak koridor Çin, Pakistan, Ekonomik Koridoru ve Kalkınma Yolu güzergahlarında bütüncül bir bakış açısıyla hayata geçirebileceğimiz projeleri değerlendirmemiz tüm bölgemizin menfaatine olacaktır.

Pakistan'ın Ekonomik Potansiyeli

Pakistan 250 milyona yakın dinamik nüfusu, tarıma elverişli toprakları, uluslararası ticaret güzergahı açısından stratejik konumuyla geleceğin önemli ekonomileri arasına girmeye aday ülkelerin başında geliyor. Her geçen yıl dönüşen Pakistan ekonomisinin önümüzdeki dönemde enerji başta olmak üzere tarım, sağlık ve altyapı alanlarında önemli projelere imza atması bekleniyor. Türkiye olarak bu vizyona göre hazırlıklarımızı yapıyoruz.Bugün Pakistan'da kamu kesimi ve özel sektörümüzden 50'yi aşkın firmamız faaliyet gösteriyor. Biliyorsunuz müteahhitlik hizmetlerinde dünyada ikinci sıradayız. Müteahhitlik ve teknik müşavirlik alanlarında Türk firmaları Pakistan'da toplam değeri 3,5 milyar dolara ulaşan projelere imza attı. 2 milyar doları aşan Türk yatırımının bulunduğu Pakistan'la yatırımların daha da arttırılmasını temenni ediyorum.

Yatırım Teşvikleri ve İş Birliği

Bu vesileyle kapsamlı yatırım teşvikleri sunan ülkemize Pakistanlı firmaları da davet ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisimiz sizlere süreç boyunca rehberlik edecektir. Burada bir gerçeği bilmenizi isterim. Devlet adamları ve siyasetçiler olarak bizim görevimiz siz iş dünyamıza yardımcı olmak, sizlerin önünü açmak, girişimcilerimizin önündeki engelleri kaldırmaktır. Bugüne kadar hep bunu yaptık. Yatırımcılarımızın iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik iş birliği fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirilmesi için her türlü desteği verdik. Hamdolsun müşterek çabalarımız sayesinde kısa sürede gözle görünür mesafeler aldık. İnşallah çok daha iyi yerlere geleceğiz. Türkiye-Pakistan iş birliğinin semerelerini ticaret, yatırımlar ve diğer alanlarda da toplayacağız.

Deprem Sonrası Dayanışma

Malumunuz 6 Şubat 2023 tarihinde tarihimizin en büyük tabii afetlerinden birini yaşadık. Çok kısa süreyle meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremde 53 binden fazla insanımız hayatını kaybetti. Tarihimizin her döneminde olduğu gibi bu zor günümüzde de Pakistan halkının desteğini, duasını ve dayanışmasını ilk andan itibaren yanımızda hissettik. Şerif kardeşimin şahsında Pakistan halkına bir kez daha teşekkür ediyorum. Siz nasıl bizim yanımızda olduysanız, biz de ihtiyaç duyduğunuzda her zaman sizin yanınızda olacağız.

Ekonomik Kalkınma ve Gelecek Planları

Geçtiğimiz perşembe günü depremin ikinci yıl dönümüydü. Sizlere şunu söylemek isterim; depremin Türk ekonomisine doğrudan maliyeti 104 milyar doları, dolaylı maliyeti 150 milyar doları bulmasına rağmen yaralarımızı süratle sarıyoruz. Ekonomide, üretimde, istihdamda, yatırımda, turizm ve savunma sanayi alanında hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Depremin üzerinden iki sene bile geçmeden 201 bininci konutun anahtarlarını evi yıkılan vatandaşlarımıza teslim ettik. Yılbaşına kadar 252 bin konut daha yapıp inşallah bu ağır yükün altından kalkmış olacağız.Bir taraftan depremin izlerini silerken diğer taraftan ekonomideki atılımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. 2024 yılında ihracatta 262 milyar dolarla son 100 yılın rekorunu kırdık. Son bir yılda 986 bin kişilik istihdam artışı sağladık. İstihdam sayımız 32 milyon 748 bin kişiye yükseldi. Turizmde 62 milyondan fazla kişiyi ülkemizde ağırladık. Merkez Bankamızın rezervleri sürekli artıyor.