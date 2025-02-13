2025-Kaymakamlık sınavına giriş belgeleri erişime açıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 23 Şubat'ta yapılacak İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı belgelerinin erişime açıldığını duyurdu
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Şubat 2025 15:38, Son Güncelleme : 13 Şubat 2025 15:52
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 23 Şubat'ta yapılacak İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.
Sınav Giriş Belgeleri Yayında
Sınava katılacak adaylar, ÖSYM'nin resmi internet adresi https://ais.osym.gov.tr üzerinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yaparak belgelerine ulaşabilecek. Belgeler, 13 Şubat 2025 saat 15.30 itibarıyla erişilebilir durumda.
Sınav Saati Uyarısı
ÖSYM, sınava katılacak adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağını vurguladı. Adayların mağduriyet yaşamamaları adına sınav saatinden önce sınav binalarında hazır bulunmaları gerektiği hatırlatıldı.