2025-Kaymakamlık sınavına giriş belgeleri erişime açıldı

Sınava katılacak adaylar, ÖSYM'nin resmi internet adresi https://ais.osym.gov.tr üzerinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yaparak belgelerine ulaşabilecek. Belgeler, 13 Şubat 2025 saat 15.30 itibarıyla erişilebilir durumda.

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