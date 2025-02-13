2025-MSÜ: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 23 Şubat 2025'te gerçekleştirilecek 2025 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2025-MSÜ) ilişkin sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Şubat 2025 15:48, Son Güncelleme : 13 Şubat 2025 15:52
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) giriş belgelerinin erişime açıldığını açıkladı.
Sınav Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
Sınava katılacak adaylar, ÖSYM'nin resmi internet adresi https://ais.osym.gov.tr üzerinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yaparak sınava giriş belgelerine ulaşabilecek. Belgeler, 13 Şubat 2025 saat 15.30 itibarıyla erişime açık durumda.
Sınav Saati Uyarısı
ÖSYM, adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağını hatırlatarak, sınavdan önce binalarda hazır bulunmalarını önemle vurguladı.