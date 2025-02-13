Düğümü Kim Çözecek! Üniversite idari personelinin tayin sorunu kilitlendi!

Devlet yükseköğretim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görev yapmakta olan memurların süregelen tayin sorunu tabiri caizse kör düğüme döndü. Üniversiteler, Yükseköğretim Kurulu, Cumhurbaşkanlığı ve sendikalar arasında senelerdir konuşulan bu konu nihayete ermiyor.



Önce, bu konu toplu sözleşme masalarında gündem edildi ve çalışma yapılmasına dair hükümler son iki dönem sözleşme hükümlerinde yer buldu. Sonrasında, toplu sözleşme hükmüne uygun olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan karşılıklı yer değişikliği çalışmasına dair talepler toplandı ve konu Cumhurbaşkanlığına sunuldu.



Ancak, bu süreden sonra söz konusu çalışma hakkında ne iyimser bir durum ne de tayin meselesine olan bakışın olumsuz olduğuna dair bir açıklama yapılmadı.



Süreç şu anda tabiri caizse KİLİTLENDİ!



Aileler bekliyor, üniversiteler bekliyor, sendikalar bir yandan bu konunun çözümü için çabalıyor.

Ne yazık ki bu bekleyiş ve gayretler bir yerde ya görmezden geliniyor ya da sorun çözülmek istenmiyor!

Fakat, en üzücü durum insanların sürekli olarak tayin meselesinin çözüleceğine dair umudunu korumasıdır.

Bu iş gerçekten olmayacaksa en azından mesele kapatılmadı ve neden olmadığı izah edilmelidir!

Kördüğüm çözecek irade kimse bunu sağlamalıdır.

O yüzden soruyoruz.

Düğümü kim çözecek?

