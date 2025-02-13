Düğümü Kim Çözecek! Üniversite idari personelinin tayin sorunu kilitlendi!
Üniversitelerde görev yapan idari personele toplu sözleşmelerde verilen vaatler bir türlü yerine ulaşmadı. Tayin sorunu giderek büyürken kilitlenen bu işte düğümü kimin çözeceği merakla bekleniyor.
Devlet yükseköğretim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi
görev yapmakta olan memurların süregelen tayin sorunu tabiri caizse kör düğüme
döndü. Üniversiteler, Yükseköğretim Kurulu, Cumhurbaşkanlığı ve sendikalar arasında
senelerdir konuşulan bu konu nihayete ermiyor.
Önce, bu konu toplu sözleşme masalarında gündem edildi ve çalışma yapılmasına
dair hükümler son iki dönem sözleşme hükümlerinde yer buldu. Sonrasında, toplu
sözleşme hükmüne uygun olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan
karşılıklı yer değişikliği çalışmasına dair talepler toplandı ve konu Cumhurbaşkanlığına
sunuldu.
Ancak, bu süreden sonra söz konusu çalışma hakkında ne iyimser bir durum ne
de tayin meselesine olan bakışın olumsuz olduğuna dair bir açıklama yapılmadı.
Süreç şu anda tabiri caizse KİLİTLENDİ!
Aileler bekliyor, üniversiteler bekliyor, sendikalar bir yandan bu konunun
çözümü için çabalıyor.
Ne yazık ki bu bekleyiş ve gayretler bir yerde ya görmezden geliniyor ya da sorun çözülmek istenmiyor!
Fakat, en üzücü durum insanların sürekli olarak tayin meselesinin çözüleceğine dair umudunu korumasıdır.
Bu iş gerçekten olmayacaksa en azından mesele kapatılmadı ve neden olmadığı izah edilmelidir!
Kördüğüm çözecek irade kimse bunu sağlamalıdır.
O yüzden soruyoruz.
Düğümü kim çözecek?