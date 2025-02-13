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TÜSİAD'ın yargı eleştirilerine Bakan Tunç ve Ömer Çelik'ten yanıt

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan'ın yargı eleştirilerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yanıt geldi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Şubat 2025 16:30, Son Güncelleme : 13 Şubat 2025 16:31
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TÜSİAD'ın yargı eleştirilerine Bakan Tunç ve Ömer Çelik'ten yanıt

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) olağan genel kurulu bugün İstanbul'da yapıldı.

Burada konuşan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, "Hukukun üstünlüğü tesis edilmeden ne iç ne de dış sorunları çözebiliriz." dedi.

Turan'ın bu sözlerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yanıt verdi.

BAKAN TUNÇ: YARGI SÜREÇLERİ ÜZERİNDEKİ HİÇBİR BASKIYI KABUL ETMİYORUZ

Sosyal medya hesabından o eleştirilere yanıt veren Adalet Bakanı Tunç, "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hiçbir kurum, kuruluş veya çıkar grubu, milli iradenin üzerinde değildir." dedi.

Tunç, "Yargı süreçleri üzerinde hiçbir baskıyı kabul etmediğimiz gibi yargıyı etkilemeye yönelik her türlü girişime karşı olduğumuzu herkesin çok iyi bilmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

"Türkiye eski Türkiye değildir." diyen Tunç, sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin demokratik hak olduğunu vurguladı. Ancak yargı ve siyaseti yönlendirme çabasının demokrasi ruhu ve hukukun üstünlüğü ilkesine aykırı olduğunu da belirtti.

ÖMER ÇELİK: BAZI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ SİCİLLERİ SORUNLU

Turan'ın sözlerine bir yanıt da AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

Sosyal medya hesabında açıklama yapan Çelik, "Demokrasilerde sivil toplum kuruluşlarının ülke gündemine dair açıklama yapmaları ve değerlendirmede bulunmaları en doğal haklarıdır." dedi, "Ancak ülke gündemine dair değerlendirme yapma hakkı ile siyaseti şekillendirme ve yargıya talimat verme girişimleri birbirinden ayrı hususlardır. Aradaki farkı oluşturan, demokrasiye bağlılık ve hukuka saygıdır." ifadelerini kullandı.

"Maalesef Türkiye'de bazı sivil toplum kuruluşlarının bu konudaki sicilleri sorunludur; geçmişlerinde askeri vesayete ve yargı vesayetine verdikleri destek hafızalardan silinmemiştir." diyen Turan, geçmişte hükümetlerin hedef alındığını, "görevden gönderme faaliyetlerinin" ise manşetlerde yer bulduğunu söyledi.

Çelik, "Bu nedenlerle TÜSİAD yönetimi, bu ülkede demokrasi mücadelesi verenlerin "güven bunalımı" deyince ilk aklına gelenlerden birinin neden TÜSİAD'ın yaklaşımları olduğu ile yüzleşmelidir. TÜSİAD, demokrasi konusundaki kötü sicilini geride bırakmak için çaba göstermelidir." diye konuştu.

AK Parti olarak kendisini siyasetin üzerinde gören hiçbir girişime izin vermeyeceklerini vurgulayan AK Parti Sözcüsü Çelik, "Siyasetin demokratik alanını korumak için eskisinden daha kararlıyız." dedi.

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