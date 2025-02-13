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Bakan Bayraktar: İliç'teki maden kazasına ilişkin süreç yakından takip ediliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde geçen yıl 13 Şubat'ta meydana gelen maden kazasına ilişkin, "Kazaya neden olan ihmallerin tüm yönleriyle açığa çıkarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için yürütülen hukuki süreci yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Şubat 2025 16:02, Son Güncelleme : 13 Şubat 2025 16:03
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Bakan Bayraktar: İliç'teki maden kazasına ilişkin süreç yakından takip ediliyor

Bayraktar, İliç'te meydana gelen maden kazasının yıl dönümünde hayatını kaybedenlere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Acımız hala taze. Kaybettiğimiz 9 madenci kardeşimizi bir kez daha rahmetle anıyor, ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Alın teriyle, emeğiyle bu ülkeye değer katan işçilerimizin can güvenliği için daha güçlü adımlar atıyor, denetimleri sıkılaştırıyor ve gereken tüm tedbirleri hayata geçiriyoruz. Benzer acıların bir daha yaşanmaması için çalışıyoruz. Kazaya neden olan ihmallerin tüm yönleriyle açığa çıkarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için yürütülen hukuki süreci yakından takip ediyoruz."

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