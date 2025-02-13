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Kızlarıyla evlenmek isteyen genci hastanelik ettiler: 4 tutuklu

Bolu'da bir aile, kızlarıyla evlenmek isteyen F.G.'yi ormanlık alanda döverek hastanelik etti. Genci feci şekilde darp eden 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Şubat 2025 17:04, Son Güncelleme : 13 Şubat 2025 17:05
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Kızlarıyla evlenmek isteyen genci hastanelik ettiler: 4 tutuklu

İddiaya göre, F.E. isimli genç kız ile F.G. isimli genç, ailelerinin evlenmelerine müsaade etmemesi üzerine kaçtı. Olayın ardından görüşen aileler konuşmak için F.E. isimli genç kızın evinde bir araya geldi.

Aileler konuştuğu sırada F.E.'nin yakınları F.G.'yi konuşmak için dışarı çıkardı. Aile dışarıya çıkarttıkları genci ormanlık alana götürdü. 4 kişinin darp ettiği F.G. olay yerinden kaçarak bir eve sığındı. Feci şekilde darp edilen genç, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan F.G. tedavisi için hastaneye kaldırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri F.G.'yi darp eden 4 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyette ifadeleri alınan 4 kişi işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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