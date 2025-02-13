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Kartalkaya felaketi sonrası yeni tedbirler: Mevzuat güncelleniyor

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangının ardından yangın mevzuatı yeniden gözden geçirilerek güncellenecek. İhtiyaca göre yönetmelik ve yasal düzenleme yapılacak. Kapasitelerine göre; kamu kurumlarında, kapasite ve bölge şartlarına göre otel, fabrika ve sanayi bölgelerinde erken uyarı sistemi ile yangına anında müdahale edecek lisanslı eğitimli personel bulundurma zorunluluğu getirilecek.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 13 Şubat 2025 17:25, Son Güncelleme : 13 Şubat 2025 20:11
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Ekonomim'den Besti Karalar'ın haberine göre; AK Parti yangın mevzuatını gözden geçirerek yeni yasal düzenleme için hazırlıklara başladı.

Erken uyarı sistemi ve eğitimli personel zorunluluğu

Bu çerçevede; tedbirler masaya yatırılacak. Yurt hastane gibi kamu kurumları ile otel ve fabrika gibi yerlerde acil müdahale yöntemleri geliştirilecek. Yangına müdahale konusunda yeni personeller yetiştirilecek. Bu konuda yangın eğitim merkezleri kurulacak. Kamu kurumlarında ve özel kurumlarda yangına ilk acil ve erken müdahale konusunda eğitimli personelin bulunması zorunluluğu getirilecek. Yangına müdahale konusunda erken uyarı sistemi de kurumlarda zorunlu olacak. Bulundurmayanlara ceza sistemi getirilmesi de gündemde.

Klasik yangın söndürme modelleri yerine AFAD benzeri merkezi Ankara olacak şekilde itfaiye teşkilatı kurulacak. Klasik yangın söndürme modelleri yerine daha gelişmiş yangın söndürme modelleri geliştirilecek. Yeni tedbir önlemleri geliştirilecek.

Denetim yetkisi yeniden yazılacak

Kartalkaya'dA meydana gelen otel yangının ardında denetim ve yetki sorumluluğu da yeniden güncellenecek. Turizm Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Çevre, İklim ve Şehircilik Bakanlığı, il özel idare ve belediyelerin denetim, yetki ve sorumlulukları da yeniden yazılacak.

Denetim zafiyetine cezalar artırılacak, yeni cezalar tanımlanacak

Yangınlarda sorumlu bulunan kurum ve kişiler denetim ve yetki konusunda görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmeyen zafiyet gösterenlere var olan idari ve hapis cezaları artırılacak ve yeni ceza tanımları getirilecek.

'Los Angeles yangını inceleniyor'

Öte yandan, Amerika'nın en büyük felaketi olarak yorumlanan 7 Ocak'ta başlayan ve ay sonuna kadar devam eden Los Angeles'taki yangınlarda mercek altına alındı. Yangına müdahale etme yöntemleri alınan önlemler de inceleniyor.

Kartalkaya'da meydana gelen otel yangının tüm ayrıntılarını araştırmak üzere kurulan Meclis Araştırma Komisyonu çalışmalarına başlıyor. Komisyon üç aylık çalışma süresini tamamladıktan sonra hazırlayacağı raporda yer vereceği tespit ve önerileri yeni yasal düzenlemede etkili olacak.

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