Cevdet Yılmaz: Azalan cari açık, dezenflasyona katkı sağlıyor

Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller
Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller
MEB AGS Hazırlıklarına Geç Kalmadınız!
MEB AGS Hazırlıklarına Geç Kalmadınız!
Sponsorlu İçerik
TBMM İliç Komisyonu: 'Madencilik Politikaları Üst Kurulu' oluşturulsun
TBMM İliç Komisyonu: 'Madencilik Politikaları Üst Kurulu' oluşturulsun
2008 sonrası sigortalılar dikkat! Emeklilikte çalışma dönemi bitiyor
2008 sonrası sigortalılar dikkat! Emeklilikte çalışma dönemi bitiyor
Kartalkaya felaketi sonrası yeni tedbirler: Mevzuat güncelleniyor
Kartalkaya felaketi sonrası yeni tedbirler: Mevzuat güncelleniyor
Bakan Şimşek: Cari açık azalıyor, ekonomik istikrar güçleniyor
Bakan Şimşek: Cari açık azalıyor, ekonomik istikrar güçleniyor
Diyanet, Kur'an eğitim merkezlerine öğretmen alacak
Diyanet, Kur'an eğitim merkezlerine öğretmen alacak
TÜSİAD'ın yargı eleştirilerine Bakan Tunç ve Ömer Çelik'ten yanıt
TÜSİAD'ın yargı eleştirilerine Bakan Tunç ve Ömer Çelik'ten yanıt
2025-MSÜ: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
2025-MSÜ: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
2025-Kaymakamlık sınavına giriş belgeleri erişime açıldı
2025-Kaymakamlık sınavına giriş belgeleri erişime açıldı
Erdoğan: Gazze, Gazzeli kardeşlerimizindir, ebediyen öyle kalacaktır
Erdoğan: Gazze, Gazzeli kardeşlerimizindir, ebediyen öyle kalacaktır
Bakanlık: Hiçbir vatandaşımızın sağlığı pazarlık konusu yapılamaz
Bakanlık: Hiçbir vatandaşımızın sağlığı pazarlık konusu yapılamaz
1000 aile sağlığı merkezi açılacak
1000 aile sağlığı merkezi açılacak
Suriye sınırında çatışmada bir askerimiz şehit düştü
Suriye sınırında çatışmada bir askerimiz şehit düştü
Elektrik Faturalarında Yeni Düzenleme Detayları
Elektrik Faturalarında Yeni Düzenleme Detayları
MSB: Meteor füzesi için çalışmalar sürüyor
MSB: Meteor füzesi için çalışmalar sürüyor
Ankara'da toplu ulaşıma zam
Ankara'da toplu ulaşıma zam
400 bin km'yi aşan otomobiller: İşte ilk 10 model
400 bin km'yi aşan otomobiller: İşte ilk 10 model
Bayram ikramiyesi nasıl hesaplanacak?
Bayram ikramiyesi nasıl hesaplanacak?
Hurda araç yasası fiyatları uçurdu
Hurda araç yasası fiyatları uçurdu
Özel öğretim kurumlarına yeni düzenleme getirildi
Özel öğretim kurumlarına yeni düzenleme getirildi
Yurt genelinde kar ve yağmur bekleniyor
Yurt genelinde kar ve yağmur bekleniyor
Dondurulmuş Ürünlerle Evde Fast Food Dönemi
Dondurulmuş Ürünlerle Evde Fast Food Dönemi
Türkmenistan Doğal Gazı Türkiye'ye Geliyor
Türkmenistan Doğal Gazı Türkiye'ye Geliyor
Emek Pazarı ile emeklilere fahiş fiyatlara karşı çözüm
Emek Pazarı ile emeklilere fahiş fiyatlara karşı çözüm
Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller
Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller
Ege Denizi sallanmaya devam ediyor
Ege Denizi sallanmaya devam ediyor
KVKK'dan Uyarı: Kasada telefon numaranızı vermek zorunda değilsiniz!
KVKK'dan Uyarı: Kasada telefon numaranızı vermek zorunda değilsiniz!
Otomobilde '0 km pazarı' daraldı 2. el satışları arttı
Otomobilde '0 km pazarı' daraldı 2. el satışları arttı
VGM'den Ayasofya açıklaması: Gelir paylaşımı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
VGM'den Ayasofya açıklaması: Gelir paylaşımı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Cevdet Yılmaz: Azalan cari açık, dezenflasyona katkı sağlıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, azalan cari açığın, ekonomik ve finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine katkı vermeye devam ettiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Şubat 2025 17:32, Son Güncelleme : 13 Şubat 2025 17:31
Yazdır
Cevdet Yılmaz: Azalan cari açık, dezenflasyona katkı sağlıyor

Yılmaz, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Aralık 2024 dönemi ödemeler dengesi verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Azalan cari açık, ekonomik ve finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine katkı vermeye devam ediyor. Cari açık azalırken, dış finansman ihtiyacı düşmekte, dış finansman maliyeti azalmaktadır." ifadesini kullanan Yılmaz, cari işlemler dengesinin 2024 yılında bir önceki yıla göre 30 milyar dolar iyileşerek 10 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.

Yılmaz, böylece, 2023 yılında yüzde 3,5 seviyesinde olan cari açığın milli gelire oranının 2024 yılında yüzde 1'in altına inmesinin beklendiğini, dış ticaret açığındaki iyileşme ve turizm gelirleri başta olmak üzere hizmet gelirlerindeki artışın cari açığın daralmasında belirleyici olduğunu ifade etti.

Mal ve hizmet ihracatı gelirlerinin geçen yıl toplam 377 milyar doları aştığını belirten Yılmaz, geçen yıl hizmet gelirlerinin 115,2 milyar dolara ulaşmasının ve seyahat gelirlerinin 56,3 milyar dolar ile Orta Vadeli Program hedefini aşmasının, turizm ve hizmet sektörlerinin rekabet gücünü ve potansiyelini ortaya koyduğuna işaret etti.

- "Ekonomimizin doğru yolda ilerlediğini gösteriyor"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, geçen yıl cari açığın finansmanında da iyileşme kaydedildiğini ve rezervlerin arttığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Uluslararası doğrudan yatırım girişlerinin 11,3 milyar dolara, portföy yatırımlarının ise 21,2 milyar dolara yükselmesi, yabancı yatırımcıların Türkiye ekonomisine duyduğu güvenin arttığını göstermektedir. Bu gelişmeler, ülke kredi notlarımızın yükselmesine ve risk primimizin düşmesine katkı sağlayarak, ekonomimizin dış şoklara karşı direncini artırmaktadır. 2024 yılı cari işlemler dengesindeki olumlu gelişmeler, ekonomimizin doğru yolda ilerlediğini gösteriyor. 2025 yılında mal ve hizmet ihracatı gelirlerimizin 390 milyar dolara ulaşmasını hedefliyoruz. Dış dengede sağlanan bu iyileşme, 2025 yılında da kararlılıkla sürdüreceğimiz dengeli büyüme ve dezenflasyon politikalarımıza destek vermeye devam edecektir."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber