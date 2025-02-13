Çaldığı içkilerle kaçtı, peşine düşen iş yeri sahibinin oğlunu öldürdü

Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller
Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller
MEB AGS Hazırlıklarına Geç Kalmadınız!
MEB AGS Hazırlıklarına Geç Kalmadınız!
Sponsorlu İçerik
TBMM İliç Komisyonu: 'Madencilik Politikaları Üst Kurulu' oluşturulsun
TBMM İliç Komisyonu: 'Madencilik Politikaları Üst Kurulu' oluşturulsun
2008 sonrası sigortalılar dikkat! Emeklilikte çalışma dönemi bitiyor
2008 sonrası sigortalılar dikkat! Emeklilikte çalışma dönemi bitiyor
Kartalkaya felaketi sonrası yeni tedbirler: Mevzuat güncelleniyor
Kartalkaya felaketi sonrası yeni tedbirler: Mevzuat güncelleniyor
Bakan Şimşek: Cari açık azalıyor, ekonomik istikrar güçleniyor
Bakan Şimşek: Cari açık azalıyor, ekonomik istikrar güçleniyor
Diyanet, Kur'an eğitim merkezlerine öğretmen alacak
Diyanet, Kur'an eğitim merkezlerine öğretmen alacak
TÜSİAD'ın yargı eleştirilerine Bakan Tunç ve Ömer Çelik'ten yanıt
TÜSİAD'ın yargı eleştirilerine Bakan Tunç ve Ömer Çelik'ten yanıt
2025-MSÜ: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
2025-MSÜ: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
2025-Kaymakamlık sınavına giriş belgeleri erişime açıldı
2025-Kaymakamlık sınavına giriş belgeleri erişime açıldı
Erdoğan: Gazze, Gazzeli kardeşlerimizindir, ebediyen öyle kalacaktır
Erdoğan: Gazze, Gazzeli kardeşlerimizindir, ebediyen öyle kalacaktır
Bakanlık: Hiçbir vatandaşımızın sağlığı pazarlık konusu yapılamaz
Bakanlık: Hiçbir vatandaşımızın sağlığı pazarlık konusu yapılamaz
1000 aile sağlığı merkezi açılacak
1000 aile sağlığı merkezi açılacak
Suriye sınırında çatışmada bir askerimiz şehit düştü
Suriye sınırında çatışmada bir askerimiz şehit düştü
Elektrik Faturalarında Yeni Düzenleme Detayları
Elektrik Faturalarında Yeni Düzenleme Detayları
MSB: Meteor füzesi için çalışmalar sürüyor
MSB: Meteor füzesi için çalışmalar sürüyor
Ankara'da toplu ulaşıma zam
Ankara'da toplu ulaşıma zam
400 bin km'yi aşan otomobiller: İşte ilk 10 model
400 bin km'yi aşan otomobiller: İşte ilk 10 model
Bayram ikramiyesi nasıl hesaplanacak?
Bayram ikramiyesi nasıl hesaplanacak?
Hurda araç yasası fiyatları uçurdu
Hurda araç yasası fiyatları uçurdu
Özel öğretim kurumlarına yeni düzenleme getirildi
Özel öğretim kurumlarına yeni düzenleme getirildi
Yurt genelinde kar ve yağmur bekleniyor
Yurt genelinde kar ve yağmur bekleniyor
Dondurulmuş Ürünlerle Evde Fast Food Dönemi
Dondurulmuş Ürünlerle Evde Fast Food Dönemi
Türkmenistan Doğal Gazı Türkiye'ye Geliyor
Türkmenistan Doğal Gazı Türkiye'ye Geliyor
Emek Pazarı ile emeklilere fahiş fiyatlara karşı çözüm
Emek Pazarı ile emeklilere fahiş fiyatlara karşı çözüm
Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller
Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller
Ege Denizi sallanmaya devam ediyor
Ege Denizi sallanmaya devam ediyor
KVKK'dan Uyarı: Kasada telefon numaranızı vermek zorunda değilsiniz!
KVKK'dan Uyarı: Kasada telefon numaranızı vermek zorunda değilsiniz!
Otomobilde '0 km pazarı' daraldı 2. el satışları arttı
Otomobilde '0 km pazarı' daraldı 2. el satışları arttı
VGM'den Ayasofya açıklaması: Gelir paylaşımı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
VGM'den Ayasofya açıklaması: Gelir paylaşımı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Çaldığı içkilerle kaçtı, peşine düşen iş yeri sahibinin oğlunu öldürdü

Bursa'da tekel bayisinden 2 şişe içki çalan kar maskeli Ömer C. (25), peşine düşen bayi Nurettin Sülün'ün (63) oğlu Serdar Sülün'ü (36), 3 yerinden bıçaklayıp kaçtı. Ömer C. ile tekel bayisine birlikte geldiği arkadaşı gözaltına alınırken, Serdar Sülün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Şubat 2025 18:12, Son Güncelleme : 13 Şubat 2025 18:14
Yazdır
Çaldığı içkilerle kaçtı, peşine düşen iş yeri sahibinin oğlunu öldürdü

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde bulunan bir tekel bayisinde meydana geldi. Yanında bir arkadaşı ile birlikte Nurettin Sülün'ün işlettiği tekel bayisine gelen kar maskeli Ömer C., dolaptan aldığı 2 şişe içkiyi montunun içine saklayarak çıktı. İddiaya göre Ömer C. kaçarken, arkadaşı dükkanın önünde bekledi. Durumu fark eden Nurettin Sülün, telefonla aradığı oğlu Serdar Sülün'e haber verdi. Kısa sürede babasının işlettiği dükkana gelen Serdar Sülün, diğer şüphelinin yönlendirmesiyle aradığı Ömer C. ile sokak ortasında karşılaştı. Taraflar arasında tartışma çıkarken, Ömer C. yanında bulunan bıçakla, Sülün'ü 3 yerinden bıçaklayıp, yanındaki arkadaşıyla birlikte kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, ağır yaralanan Serdar Sülün, ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

TAKSİYE BİNERKEN YAKALANDI

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri ile Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Ömer C. ile yanındaki arkadaşını olaydan yarım saat sonra, Ankara Yolu Caddesi'nde taksiye binip kaçmak isterken, suç aletiyle birlikte yakaladı. 10 suç kaydı bulunduğu öğrenilen Ömer C, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

MONTUNUN İÇİNE SAKLADI

Öte yandan kar maskeli şüphelinin, tekel bayisinden hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tekel bayisine yanındaki arkadaşı ile birlikte gelen Ömer C.'nin dolaptan aldığı içki şişesini montunun içine sakladığı görüldü. Ömer C. ile yanındaki arkadaşının soğukkanlı bir şekilde dükkandan çıkarken, bir kadın müşteriye para üstü veren Nurettin Sülün'ün, olayı fark edip, şüphelilerin peşinden gitmesi de görüntülere yansıdı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber