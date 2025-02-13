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2008 sonrası sigortalılar dikkat! Emeklilikte çalışma dönemi bitiyor

Emekli aylığı alırken çalışma dönemi sona eriyor. 1 Ekim 2008'den sonra sigortaya girenler, emekliliklerinde çalışamayacak. Uzmanlar, bu kuralın 17 yıl önce yasalaştığını söylüyor. İlk etkisinin 2030 yılında görüleceğini belirtiyorlar.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 13 Şubat 2025 18:35, Son Güncelleme : 13 Şubat 2025 18:35
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2008 sonrası sigortalılar dikkat! Emeklilikte çalışma dönemi bitiyor

Türkiye'de birçok vatandaş emekli olduktan sonra çalışmaya devam ediyor.

Emekli çalışanlar için işverenler sosyal güvenlik destek primi ödüyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, iş yaşamında yaklaşık 2 milyon emekli var.

17 YIL ÖNCE DEĞİŞTİ

Emekli olduktan sonra çalışma kuralı 1 Ekim 2008'de değişmişti.

Bu tarihten sonra sigorta girişi olanlar için emeklilik sonrası çalışma hakkı bulunmuyor.

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, "Emekli olduğu zaman EYT'lilerde olduğu gibi bir yandan hem ücret hem emekli aylığı alma imkanı olmayacak. Aslında bu husus 1 ekim 2008'den beri var olan bir şey. 5510 sayılı yasada hüküm var yeni bir şey değil bu." ifadelerini kullandı.

ETKİSİ 2030'DA GÖRÜLECEK

2008 sonrası sigortalı olanlar henüz emeklilik hakkı elde etmedi.

Uzmanlara göre, emekliliğe hak kazanmaları için en az 5 yıl daha var.

Bu nedenle, mevcut yasa şu an hiçbir emekliyi etkilemiyor.

Kılıç, "Bu kanunun yürürlüğe girdikten sonra ilk kez sigortalı olanlar için sosyal güvenlik destek primi ortadan kalkıyor. Hem emekli aylığını almak hem de mevcut işyerindeki ücreti almak mümkün olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

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