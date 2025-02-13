İstanbul'daki terör soruşturmasında savcılığın sevk yazısına ulaşıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütünün yönetiminde belediyelere örgüt mensuplarının yerleştirildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan ve terör örgütü PKK/KCK'nın alt yapılanması Halkların Demokratik Kongresi (HDK) üyesi oldukları öne sürülen Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 10 şüphelinin adliyedeki işlemleri sürüyor.

Soruşturma kapsamında savcılığın nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısında, PKK/KCK terör örgütünün talimatlarında sözde "demokratik özerklik" amaçlarına ulaşmak amacıyla "kent uzlaşısı" stratejisiyle, alt yapılanma olan HDK ve bileşenlerine rol verildiği ifade edildi.

Bu kapsamda HDK'nın sosyal alandaki faaliyetleriyle eş güdümlü şekilde siyasal alanda da "kent uzlaşısı" modeli üzerinden büyükşehir belediyelerindeki kritik noktalara HDK üyelerinin sızdırıldığı anlatılan yazıda, 10 şüphelinin ifadelerinin, siyasi tutum ve davranışlarının, üst düzey örgüt yöneticilerinin talimatına göre şekillendiği, şüphelilerin HDK içerisinde faaliyet yürüttükleri kaydedildi.

Yazıda, şüphelilerin, KCK eş başkanları ve üst düzey örgüt mensuplarının talimatları ile "demokratik özerklik" planını hayata geçirmek amacıyla İstanbul'un ilçe belediyelerinde kritik konumlara getirildikleri belirtildi.

Bu yöntemle şüphelilerin, silahlı terör örgütü ile organik bağ kurarak örgütün hiyerarşik yapısı içerisinde gerçekleştirdikleri çeşitlilik, yoğunluk ve süreklilik içeren eylemleri bir bütün halinde değerlendirildiğinde, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olgular bulunduğu aktarılan yazıda, şüphelilerin tutuklanması talep edildi.

- Şüphelilerin terör örgütüyle irtibatları tek tek anlatıldı

Yazıda, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel hakkında yapılan değerlendirmede, Yüksel'in "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında soruşturma yürütülen İ.O'nun bulunduğu ve örgütsel paylaşımlar yapılan 61 kişilik grupta yer aldığının tespit edildiği kaydedildi.

HDK'ya ait binada yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallerde Yüksel hakkında bilgiler tespit edildiği belirtilen yazıda, Yüksel'in evinde yapılan aramada, el yazısıyla yazılmış, "Şüphe yoktur. 6-8 Ekim olaylarının toplumsal açıdan yarattığı derin yaraları sarmanın yolu bu olaylar ile ilgili hakikatin açığa çıkarılması - 10 Ekim" metninin bulunduğu aktarıldı.

Yazıda, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür'e ilişkin yapılan değerlendirmede, Gür'ün HTS incelemesine göre adli kaydı bulunan 52 kişiyle iletişimde olduğunun belirlendiği, bu kişilerden 2'si hakkında arama kararı bulunduğu belirtildi.

Şüphelilerden Üsküdar Belediyesi Meclis Üyesi Bülent Kaygun'un 2015 ile 2025 yılları arasında HTS kayıtlarına göre 223 farklı kişiyle irtibatı olduğu, bu kişilerden 10'u hakkında arama kararı bulunduğu, 1'inin ise cezaevinde olduğu aktarılan yazıda, Kaygun'un diğer şüpheliler Cemalettin Yüksel, Hasan Özdemir ve Turabi Şen ile de irtibatı bulunduğu ifade edildi.

Yazıda, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan soruşturma yürütülen A.F.Ç'den ele geçirilen telefonda yapılan incelemede, şüpheli Kaygun'un "Bulent HDP" olarak kayıtlı olduğu ve örgüt adına paylaşımlar yapılan grupta yer aldığının anlaşıldığı kaydedildi.

Şüphelilerden Elif Gül hakkında terör örgütünün KCK/TDÖ (Kürdistan Demokratik Konfederalizmi/Türkiye Demokratik Örgütlenmesi) siyasal alan yapılanması içinde Sancaktepe'de faaliyette bulunduğu iddiasıyla soruşturma yürütüldüğü belirtilen yazıda, Gül'ün Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında adli işlem başlatılmasını protesto etmek amacıyla Kadıköy'de 6 Haziran 2024'te düzenlenen basın açıklamasına katıldığının değerlendirildiği aktarıldı.

Yazıda, 4 Nisan 2023'te PKK/KCK terör örgütünün yönetiminde yayın yapan Mezopotamya Ajansının internet sitesindeki "Beyoğlu ve Sancaktepe'de seçim bürosu açılışı: Kazanacağız" başlıklı haberin içeriğinde, "Burada ilk olarak Yeşil Sol Parti Sancaktepe İlçe Eş Sözcüsü Elif Gül, seçime çok kısa bir tarih kaldığını belirterek, herkesi seçimler için çalışmalara davet etti." ifadesinin yer aldığı, toplantıda ise Gül'ün örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ı öven ifadeler kullandığı anlatıldı.

- Sancaktepe Belediyesi Meclis Üyesi Elif Gül, eşiyle terör örgütü kırsalına gitmiş

Gül'ün eşi ve kızıyla 1-2 Kasım 2014'te terör örgütünün kırsal alanı olduğu değerlendirilen yerde fotoğraflarının olduğu, Gül'ün eşi Fethi Ahmet Gül ile 29 Ekim 2014'te Şırnak-Habur sınır kapısından çıkış yaptığı, aynı yıl 2 Kasım'da ise giriş kayıtlarının olduğu, örgütün sözde ''Özel kuvvetler'' olarak adlandırdığı yapılanmanın sorumlularından Erhan Porsibi kod adlı, kırmızı kategoride aranan terörist İshak Özçaktu ile de 2012'de çekilen görüntüleri olduğu, dijital materyal incelemesinde de çok sayıda örgüt mensubuyla fotoğrafları tespit edildiği aktarıldı.

Şüphelilerden Tuzla Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Özdemir'in soruşturma kaydı bulunan 223 kişiyle HTS kaydı olduğu aktarılan yazıda, bunlardan 7'si hakkında arama kararı bulunduğu ifade edildi.

Yazıda, Beyoğlu Belediyesi Meclis Üyesi Turabi Şen'in HTS kayıtlarında ise haklarında soruşturma kaydı bulunan 474 farklı kişiyle iletişimi olduğunun belirlendiği, bu kişilerden 50'sinin aranma kaydı olduğu, 16'sının ise cezaevinde bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Şen'in evinde yapılan aramada bir yasaklı kitap ile toplatma kararı olup olmadığı belirlenemeyen, ön ile arka yüzünde PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal alanda faaliyet yürüten mensuplarının fotoğraflarının bulunduğu kitapların ele geçirildiği de yazıda yer aldı.

Yazıda, Şişli Belediyesi Meclis Üyesi Sinan Gökçe'nin, haklarında soruşturma kaydı olan 336 farklı kişiyle iletişimde olduğu, bu kişilerden 21'inin arandığı, 4'ünün ise cezaevinde olduğunun belirlendiği anlatıldı.

Gökçe'nin HDK'nın çeşitli faaliyetlerine katıldığına dair tutanaklar ele geçirildiği aktarılan yazıda, şüphelinin Mezopotamya Ajansına verdiği röportajda "Kürdistan" söyleminde bulunduğu ifade edildi.

Yazıda, Adalar Belediyesi Meclis Üyesi Nesimi Aday'ın da telefon kayıtlarında soruşturma kaydı olan 376 farklı kişiyle iletişimi bulunduğu, bu kişilerden 22'sinin arandığı, 6'sının cezaevinde olduğunun belirlendiği kaydedildi.