Erdoğan: Trump'ın meydan okumaları dünya barışı için tehdit

Erdoğan, Endonezya'da faaliyet gösteren Narasi TV'de soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto ve Endonezya halkının kendisini karşılamasına ilişkin, "Hiçbir ülkede görmediğim bir karşılama töreniydi." ifadesini kullandı.

Karşılama töreni sırasında binlerce öğrenci ve gencin heyecanının kendisini çok duygulandırdığını dile getiren Erdoğan, "Bundan sonraki siyasi hayatımda böyle bir tabloyu bir daha görebilir miyim bilmiyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Subianto'yu nisanda düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'na davet ettiğini hatırlatarak, "Kendisinin Ankara'ya yapacağı resmi ziyarette, benim de ona karşı nasıl bir ziyaret planım olacak onu düşünüyorum." dedi.

Subianto'nun ziyaretinde kendisini atlar ve askerlerle karşılayacağını belirten Erdoğan, "Bugünkü tabloyu aynen yaşayamaz, yaşatamayız. Elimizden geleni en güzel şekilde yine yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

- Türkiye-Endonezya ilişkileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Endonezya arasındaki ilişkilerin "400 yıllık geçmişe" dayandığına işaret ederek, bu ilişkilerin çok daha farklı bir noktaya taşınması gerektiğini dile getirdi.

Türkiye-Endonezya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nda, iki ülke arasındaki 3 milyar dolarlık ticaret hacmini önce 5 milyar dolara, ardından 10 milyar dolara getirmeyi planladıklarını dile getiren Erdoğan, iki ülke kurumları arasında çeşitli görüşmeler yapıldığını ve taraflar arasında anlaşmalar imzalandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu 12 anlaşmayla, Türkiye ve Endonezya arasındaki bağları çok daha güçlü, çok daha kuvvetli bir noktaya taşımış olduk." diye konuştu.

Bu anlaşmaların Türkiye ile Endonezya arasındaki bağları çok güçlü kıldığını vurgulayan Erdoğan, "Dostum (Subianto) bu noktalarda çok samimi ve onun samimiyetine inanıyorum ve güveniyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah 11-12 Nisan'daki Türkiye ziyaretinde bunları çok daha zirveye taşıyacağız." dedi.

- "Gazze'yi hiç kimse Filistinlilerin elinden alamaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi devralma açıklamasına ilişkin soruya, "Trump'ın özellikle Netanyahu denilen katille böyle bir anlaşmayı yapması ve bu tür meydan okumalarını dünya barışı için çok büyük bir tehdit olarak görüyorum." yanıtını verdi.

Gazze'yi hiç kimsenin Filistinlilerin elinden alamayacağının altını çizen Erdoğan, "Böyle bir şeye cüret etmek her şeyden önce dünya barışı için çok farklı bir tehdittir. Böyle bir tehdide de 'evet' demek, dünya barışı noktasından, bir siyasetçi olarak, doğrusu beni ciddi manada üzmüştür, düşündürmektedir." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Sayın Trump'ın geçen dönemki davranışıyla şu andaki bu tür açıklamalarını, dünyadaki birçok ülkeye yönelik meydan okumalarını doğru bulmuyorum." diyerek, bunları iyi gelişmeler olarak görmediğini belirtti.

ABD gibi "bir dünya devinin" bu yanlışlardan süratle dönmesini temenni eden Erdoğan, "Buna göre de dünya barışı kendine bir çıkış yolunu yakalamış olur." dedi.

- Trump'ın Gazze teklifi "asla kabul görmez"

Erdoğan, "Sayın Başkan, Trump'ın önerisi gerçekten ilgi görürse Türkiye, ABD'nin çabalarına karşı herhangi bir adım atacak mı?" sorusunu şu şekilde cevapladı:

"Böyle bir teklifin kabul görmesi, her şeyden önce bizim açımızdan asla kabul görmez. Bizim açımızdan biz buna evet diyemeyiz. İslam dünyasının buna evet demesi kesinlikle mümkün değildir."

İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) buna karşı tavır alacağını dile getiren Erdoğan, Endonezya, Türkiye ve Pakistan gibi ülkelerin bu meselede eli bağlı duramayacağını vurguladı.

Erdoğan, İİT'deki bütün ülkelerin tavrını açıkça ortaya koyacağını belirterek, "Her şeyden önce dünya barışına bir destek vermek gerekiyorsa, bunun birinci derecede sorumlusu Amerika'dır. Amerika gibi bir ülkenin dünya barışından yana olması gerekir. Bizler dünya barışından yana olmanın gayreti içindeyiz." diye konuştu.

85 milyon nüfusa sahip Türkiye'nin her zaman dünya barışından yana olduğunu vurgulayan Erdoğan, Endonezya, Pakistan ve Malezya'nın bu konuda Türkiye ile aynı fikirde olduğunu, dünya barışı için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Erdoğan, "Malezya, Endonezya ve Pakistan seyahatimden sonra yapacağımız toplantılarda bu konuları masaya yatıracağız ve İslam İşbirliği Teşkilatı ile de bu konuyu gündeme getireceğiz." ifadesini kullandı.

- ABD'nin İsrail'e desteği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İslam İşbirliği Teşkilatı olarak her şeyden önce başta Suriye olmak üzere bütün buralar yakıp yıkıldı. Öbür tarafta bakıyorsunuz, Filistin yakıp yıkıldı. Hastaneler, okullar yerle yeksan oldu. Bunları biz insanlık dışı bir yaklaşım olarak görüyoruz. İnsanlık dışı bir eylem olarak görüyoruz." diye konuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "gangster" olarak nitelendiren Erdoğan, Netanyahu'nun hem kendi ülkesindeki yargı makamlarından hem de Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) kararlarından kaçtığını belirtti.

Erdoğan, UCM'nin Netanyahu'nun tutuklanmasına ilişkin kararına saygı duyduklarını ve bu kararın tecellisini beklediklerini ifade etti.

ABD'nin buna meydan okumasının uluslararası yargıya karşı bir duruş ve direniş olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Bunları tasvip etmek mümkün değil. Biz adaletten yanayız. Hele hele uluslararası bir yargının verdiği karara da saygı duyulmasının gerektiğini ısrarla söylüyoruz, söyleyeceğiz." dedi.

"Şu anda İsrail demokratik rejimdir diyebilir miyiz?" ifadesini kullanan Erdoğan, "Tamamen otoriter, totaliter, adeta elindeki silahlarla, bombalarla mazlum, mağdur olan ülkeleri tehdit eder hale gelmiştir." diye konuştu.

ABD'nin İsrail'e verdiği desteğin de demokrasiyle alakası olmadığının altını çizen Erdoğan, "Demokrasinin en geniş anlamda yaşadığı Amerika, şu anda bu tavırlarıyla maalesef terörist İsrail'in yanında yer almıştır, almaktadır. O da oradan aldığı destekle mazlum, mağdur Filistin'i her an tehdit etmekte." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Filistin topraklarında fosfor bombaları kullandığını, 51 binden fazla Filistinli sivilin İsrail'in saldırılarında yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, "Bütün bu ölüm vakalarının karşısında demokrasi hala yaşıyor diyebilir miyiz? Demokrasi büyük bir tehdit altında ve yok olmaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.

UCM'nin bu konuda kararını en isabetli şekilde verdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu konuda da tabii Güney Afrika'yı biz şükranla anıyoruz ve destekliyoruz. İlk çıkışını o yaptı ve biz de aynı şekilde onlarla birlikte o kararı destekliyoruz ve kararın tecellisini bekliyoruz." dedi.