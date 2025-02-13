Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 4 ölü

Diğer yaralılar, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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