Şarampole uçan yolcu otobüsünde 5 ölü 31 yaralı

Bingöl'de meydana gelen feci trafik kazasında yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybederken, 31 kişi yaralandı.

Kaza Nasıl Meydana Geldi?

Bingöl-Diyarbakır karayolunun Genç ilçesi çıkışında, Doğanca köyü mevkiinde yaşanan kazada, Şırnak'tan Erzurum'a gitmekte olan 33 CPU 60 plakalı Mardin Seyahat firmasına ait yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılar Korku Dolu Anları Anlattı

Kazadan yaralı kurtulan Bayburt Üniversitesi öğrencisi Turan Aktimur (20), yaşadığı dehşeti şu sözlerle anlattı:

"Normal hızda ilerliyorduk. Ancak Diyarbakır'dan sonra otobüs hızlanmaya başladı. Yollar karlıydı, kaymaya başladık. Şoförün bulunduğu tarafta cam kırıldı, bir delik açıldı ve oradan dışarı çıktık. Son hatırladığım şeyler bunlar."

Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencisi Fehmi İpek (19) ise Mardin'den Trabzon'a gitmek için otobüse bindiğini belirterek şunları söyledi:

"Bingöl'e yaklaşırken otobüs virajda hızlanmıştı. Sarsıldı ve sonra devrildi. En arkada, sol tarafta oturuyordum. Kendi çabamla otobüsten çıkmayı başardım."

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta'dan Açıklama

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, olay yerinde incelemelerde bulunarak kazaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Bugün Bingöl sınırları içinde üzücü bir trafik kazasına şahit olduk. Şırnak'tan Erzurum'a giden otobüs, saat 08.00 sularında Genç istikametine 8 kilometre kala, keskin virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. İlk belirlemelere göre otobüste 44 kişi bulunuyordu: 41 yolcu, 2 şoför ve 1 muavin. Yaralılar hızla hastanelere sevk edildi. AFAD, jandarma, UMKE ve sağlık ekipleri olay yerine gelerek müdahalede bulundu. Yaralılarımızın tedavileri Bingöl ve Genç Devlet Hastanelerinde sürüyor."

Vali Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ölü sayısının 5'e yükseldiğini duyurdu. Açıklamasında şunları kaydetti:

"Şırnak'tan Erzurum'a gitmekte olan yolcu otobüsü, Genç ilçesine 8 kilometre kala, sis, buzlanma ve dikkatsizlik nedeniyle direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaralılarımızın tedavileri hastanelerde devam ediyor. Olay yerinde yapılan çalışmaları bizzat takip ettim, yaralılarımızı ziyaret ettim. Bu mübarek Berat Kandili akşamında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum."