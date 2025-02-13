FETÖ'den aranan eski Boydak Holding Genel Müdürü yakalandı
Kayseri'de, FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Boydak Holding Genel Müdürü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Şubat 2025 21:57, Son Güncelleme : 13 Şubat 2025 22:06
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Boydak Holding Genel Müdürü N.T'yi (74) yakaladı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.