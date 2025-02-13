Kars'ta eksi 19 derecede kaçak silah operasyonu: 31 gözaltı

Kars İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahıslar ve ruhsatsız silah ile mücadele kapsamında belirlenen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. 66 ekip halinde 306 personelin katılımıyla 8 ilçede 30 kişiye ait 30 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda; 4 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 11 ruhsatsız av tüfeği, 450 tabanca mühimmatı, 130 av tüfeği kartuşu, 9 muhtelif şarjör ele geçirildi. Jandarma ekipleri 30 kişiyi gözaltına alırken, baskın yapılan adreslerde hakkında arama kaydı bulunan 1 kişi daha yakalandı. Şüphelilerin sorgulaması devam ediyor.