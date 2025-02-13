Fenerbahçe, Belçika'ya avantajla gidiyor

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında mücadele ettiği Belçika temsilcisi Anderlecht'i 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri kaydetti. Lig aşamasını 24. sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı kazanan Fenerbahçe, ligi 10. sırada bitiren Anderlecht'e karşı eşleşmenin ilk maçında rakibine büyük üstünlük kurdu. Zaman zaman kalesinde tehlike de yaşayan sarı-lacivertlilerde kaleci İrfan Can Eğribayat kurtarışlarıyla gole izin vermedi.

Turun rövanşı 20 Şubat perşembe günü Belçika'da oynanacak.

Kostic ilk Avrupa maçında gollere katkı sağladı

Fenerbahçe'nin lig aşamasında UEFA listesine ismini bildiremediği daha sonra play-off turu öncesi dahil edilen Sırp futbolcu Filip Kostic, sarı-lacivertlilerde ilk Avrupa maçına çıktı. Kostic, ilk golde sol kanattan ortayı açan isim olurken, ikinci golde de Edin Dzeko'ya pasını aktardı. 32 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla tribünlerin de beğenisini kazandı.