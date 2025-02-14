14 Şubat 2025'ten önemli gündem başlıkları.

2- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile Hamas'ın askıya aldığını duyurduğu esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

2- Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2024'e ilişkin ücretli çalışan istatistikleri, inşaat ve hizmet üretim endeksleri ile ocak ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıklayacak.

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sırbistan Milli Günü Resepsiyonu'na iştirak edecek.

2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ahi Evran Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra Kırşehir Ahilik Müzesi'ni, Ahi Evran Zanaatkarlar Çarşısı'nı, Kırşehir Emekliler Derneği'ni ve Kent Konseyi Başkanlığı'nı ziyaret edecek, Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katılacak.

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İl Milli Eğitim Müdürlüğü "Kariyer Günleri" Programı'na, Ulus Adalet Sarayı Temel Atma Töreni ile Ulus İlçesi Doğal Gaz Verme Töreni'ne iştirak edecek.

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