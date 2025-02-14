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14 Şubat 2025'ten önemli gündem başlıkları

14 Şubat 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Şubat 2025 00:02, Son Güncelleme : 14 Şubat 2025 00:05
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14 Şubat 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisini ziyaret edecek.

(Ankara/15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İl Milli Eğitim Müdürlüğü "Kariyer Günleri" Programı'na, Ulus Adalet Sarayı Temel Atma Töreni ile Ulus İlçesi Doğal Gaz Verme Töreni'ne iştirak edecek.

(Bartın/11.00/14.00/15.30)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ahi Evran Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra Kırşehir Ahilik Müzesi'ni, Ahi Evran Zanaatkarlar Çarşısı'nı, Kırşehir Emekliler Derneği'ni ve Kent Konseyi Başkanlığı'nı ziyaret edecek, Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katılacak.

(Kırşehir/13.00-18.00)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Meryem Gül Çiftci Binici, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sırbistan Milli Günü Resepsiyonu'na iştirak edecek.

(Ankara/12.15)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2024'e ilişkin ücretli çalışan istatistikleri, inşaat ve hizmet üretim endeksleri ile ocak ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı'na katılacak.

(Münih)

2- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile Hamas'ın askıya aldığını duyurduğu esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca Rami Kütüphanesi'nde düzenlenecek "Türkiye Yayıncılık Zirvesi: 21. Yüzyıl Yayıncılığında Fırsatlar ve Meydan Okumalar" programına katılacak.

(İstanbul/14.15)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İTÜ Ayazağa Yerleşkesi'nde düzenlenecek Kamu Hizmetlerinde Yapay Zeka Kullanımı Fikir Alışverişi Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/14.00)

2- Trendyol Süper Lig'in 24. haftası, Adana Demirspor-Onvo Antalyaspor maçıyla başlayacak.

(Adana/20.00)

3- Basketbolda ING Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonu başlayacak. Organizasyonun yarı finalinde Mersinspor-Beşiktaş Fibabanka ve Fenerbahçe Beko-Galatasaray maçları oynanacak.

(Şanlıurfa/18.00/20.30)

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