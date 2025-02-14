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Fahiş fiyatlar ifşa oldu! Bakanlık uygulaması fırsatçıları yakaladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının marketler arasında en uygun olan ürünü tüketiciye gösteren "market fiyatı" uygulaması tüketicilere büyük kolaylık sağlarken, fırsatçılık yapan işletmelerin ortaya çıkmasına sebep oldu. Uygulamada aynı semtte faaliyet gösteren zincir marketlerin aynı ürünü iki kat fiyat farkı ile sattığı belirlendi. Tüketici dernekleri ise bunun önüne "Tavsiye Edilen Tüketim Fiyatı" etiketiyle geçilebileceğini ifade ediyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 14 Şubat 2025 07:27, Son Güncelleme : 14 Şubat 2025 07:30
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Fahiş fiyatlar ifşa oldu! Bakanlık uygulaması fırsatçıları yakaladı

Gıda fiyatlarındaki fahiş artışlara yönelik Ticaret Bakanlığının denetimleri bütün hızıyla sürüyor. Bugüne kadar başta temel gıda olmak üzere, raftaki ürünlerine fahiş zam yapan birçok işletmeye yüz milyonlarca liralık ceza kesildi. Ancak bazı işletmeler fırsatçılıktan vazgeçmedi. Vatandaşlar "hangi ürün nerede daha ucuza bulunur" düşüncesiyle market market gezmeye başladı. Bunun üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ile ortak bir proje geliştirdi. Bu kapsamda devreye alınan market fiyatı uygulaması https://marketfiyati.org.tr ile zincir marketlerdeki 50 bine yakın ürünün fiyatı tüm vatandaşların erişimine açıldı. Uygulama tüketiciler için büyük kolaylık sağlarken, marketler arasındaki fahiş fiyat artışlarının da ortaya çıkmasına neden oldu. Aynı semtte iki farklı marketin aynı ürünü iki kat fazla fiyata sattığı ortaya çıktı.

İKİ KAT FİYAT FARKI VAR

Mesela bir zincir markette X markalı temizlik ürününü fiyatı 129 lira iken, aynı semtte hizmet veren bir başka zincir markette aynı ürünün fiyatının 265 lira olduğu görüldü. Yine süt ve süt ürünler, makarna, paketli işlenmiş gıda, konserve, atıştırmalık paketli ürün ve hatta su fiyatlarındaki fiyat farkları da dikkatlerden kaçmadı. Aynı markalı ürünlerin farklı fiyat etiketine sahip oluşu sosyal medyadan tepkilere sebep oldu. Tüketiciler sosyal medyada "Uygulama sayesinde hangi ürün nerede ucuz görebiliyoruz. Ancak bu fiyat farklarını bakanlık da görüyor. Bu uygulama ile ceza kesmeleri çok daha kolay olur" paylaşımlarında bulundu.

MUTLAKA ŞİKAYET EDİLMELİ

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu, uygulamanın yerinde olduğunu belirterek "Sistem, birkaç başlıkta tüketici koruyan, kollayan bir uygulama oldu. Uygulamanın çok yararlı olduğu kanaatindeyim. İhtiyaç duyduğu ürünün hangi mağazada ne fiyatla satıldığını tespit eden tüketiciler, pahalı satan mağazalara gitmeyerek, en büyük güçlerini kullanmış olacaklar, böylelikle yüksek fiyatla satış yapmayı hedefleyen işletmeler önemli ölçüde ciro kaybına uğrayacak" değerlendirmesinde bulundu. Ağaoğlu, marketlerin kendi aralarında fiyat belirlemesinin suç olduğunu vurgulayarak "Bilinçli tüketiciler mutlaka buradaki fiyatları kontrol etmeli. Tüketiciler sistemde marketler arasında 'eşit fiyat' ya da 'fahiş fiyat' görmeleri durumunda, ilgili mercilere bunu bildirsin, şikayet etsin" ifadelerini kullandı.

TAVSİYE EDİLEN SATIŞ FİYATI İBARESİ YAZILSIN

Aydın Ağaoğlu uygulama ile marketler arasındaki fiyat farklılıklarının ortaya çıktığını belirterek "Bir markette aynı ürün iki kat fiyat farkı ile satılıyor. Aynı semt hatta aynı caddede. Bu kabul edilebilir değil. Bu sebeple ürünlerin üzerine mutlaka 'tavsiye edilen satış fiyatı' ibaresi konulmalı. Böylece marketler arasındaki fiyat farkları ortadan kalkacaktır. Şayet bu düzenlemeye uymayan bir işletme olursa, kapatma cezası uygulanabilir" dedi.

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