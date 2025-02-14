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İthal ürünlere sıkı takip! Bakanlık harekete geçti

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılında gerçekleştirdiği 111 binden fazla denetim sonucunda 209 sevkiyatta karantina ihlalleri, bitki sağlık sertifikası bulunmaması, GDO tespiti, girişi yasak ürün, sahte bitki sağlık sertifikası ve belge beyan uyumsuzluğu sebepleri ile toplam 48 bin 485 ton, 1.051 metreküp ve 35 bin 707 adet bitki ve bitkisel ürünü, ithal edilen ülkeye iade etti.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 14 Şubat 2025 07:31, Son Güncelleme : 14 Şubat 2025 07:32
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İthal ürünlere sıkı takip! Bakanlık harekete geçti

2025 yılında ise bugüne kadar 14 bin 573 denetimde çeşitli miktarlarda 15 ürün mahrecine iade edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekipleri, ithal edilen ürünleri belge, beyan ve bitki sağlığı kontrolü olarak üç aşamalı bir denetimin ardından uygun bulunması halinde Türkiye'ye girişine izin veriyor.

Resmi kontrol sonucu ülkeye girişi uygun olmayan ürünler, ihracatçı ülkeye iade ediliyor veya imha yoluna gidiliyor. Girişi uygun olmayan ürünler için ISPM 13 standardına göre bildirim formu düzenleniyor ve ihracatçı ülkeye gönderiliyor.

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