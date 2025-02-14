Elazığ'da deprem oldu! 3,9 ile sallandılar
Bir deprem de Elazığ'da kaydedildi. AFAD gece yarısı meydana gelen Sivrice merkezli sarsıntıya ilişkin ilk verileri paylaştı. Bölgede artçı sarsıntılar devam etti.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 14 Şubat 2025 07:35, Son Güncelleme : 14 Şubat 2025 07:37
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre Elazığ'da deprem oldu. Saat 03:27 sularında meydana gelen Sivrice merkezli depremin büyüklüğü 3,9 olarak duyuruldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı paniğe sebep oldu.
ARTÇILAR DEVAM EDİYOR
Öte yandan 3,9'luk depremin ardından süren artçılar devam ediyor. Bölge halkı büyük panik yaşarken, bazı vatandaşlar sokaklarda sabahladı. Şuan için herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi.
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.