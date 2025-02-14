Elazığ'da deprem oldu! 3,9 ile sallandılar

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre Elazığ'da deprem oldu. Saat 03:27 sularında meydana gelen Sivrice merkezli depremin büyüklüğü 3,9 olarak duyuruldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı paniğe sebep oldu.

ARTÇILAR DEVAM EDİYOR

Öte yandan 3,9'luk depremin ardından süren artçılar devam ediyor. Bölge halkı büyük panik yaşarken, bazı vatandaşlar sokaklarda sabahladı. Şuan için herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.