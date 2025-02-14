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Sertifikasız tonlarca ürün iade edildi

Karantina ihlali ve bitki sağlığı sertifikası bulunmayan tonlarca bitki ve bitkisel ürün geldiği ülkeye iade edildi. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, 2024'te yaklaşık 112 bin denetim yaptı. Karantina ihlalleri, bitki sağlık sertifikası bulunmaması, girişi yasak ürün, sahte bitki sağlık sertifikası ve belge beyan uyumsuzluğu gibi nedenler ile 48 bin 485 ton ürün ve 35 bin 707 adet bitki ve bitkisel ürün iade edildi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 14 Şubat 2025 07:37, Son Güncelleme : 14 Şubat 2025 07:38
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Sertifikasız tonlarca ürün iade edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri tarafından 2024 yılında gerçekleştirilen 111 bin 899 denetim sonucunda 209 sevkiyatta karantina ihlalleri, bitki sağlık sertifikası bulunmaması, GDO tespiti, girişi yasak ürün, sahte bitki sağlık sertifikası ve belge beyan uyumsuzluğu tespit edildi. Bu 209 sevkiyatın içeriğinde 48 bin 485 ton katı ürün, 1.051 metreküp sıvı ürün ve 35 bin 707 adet bitki ve bitkisel ürün geldiği ülkeye geri gönderildi.

3 AŞAMALI DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekipleri, ithal edilen ürünlere 3 aşamalı bir denetimin ardından uygun bulunması halinde Türkiye'ye girişine izin veriyor. Yapılan resmi kontroller sonucunda, Türkiye'nin bitki sağlığı ve karantina şartlarıyla uluslararası standartlara uygun bulunan ürünlerin ithalatına izin veriliyor. İthal edilmek istenen ürün Türkiye karantina listesinde yer almayan bir zararlı organizma ile bulaşık ise fumigasyon veya dezenfeksiyon işlemi sonrasında girişine müsaade ediliyor. Geri gönderilemeyen ürünler ise imha ediliyor. 2024 yılında gerçekleştirilen 111 bin 899 denetleme ve 2025 yılında ise şimdiye kadar 14 bin 573 denetim gerçekleştirildi.

BİR AY İÇİNDE 14 BİN DENETİM

İade edilen ürünlerin 21 bin 084 ton, 716 metreküp ve 24 bin 495 adet ile büyük çoğunluğunu karantina ihlalleri oluştururken bu ürünler arasında mısır, kolza gibi tahıllar, tütün, pamuk, kahve çekirdeği, mango, mango fidanları, çam, kereste gibi ürünlerin yer aldığı öğrenildi. Ayrıca bu yıl yapılan denetimlerde 15 parti ürün ise geldiği ülkeye geri gönderildi.

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