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Çarşı pazarda Ramazan kolisi hareketliliği

Ramazan ayına sayılı günler kala gıda kolileri marketlerdeki yerini aldı. İhtiyaç sahipleri için hazırlanan yardım kolilerinin fiyatları 500 ila bin 500 lira arasında değişiyor. Şirketler, STK'lar ve vatandaşlar şimdiden erzak paketi siparişlerini vermeye başladı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 14 Şubat 2025 07:42, Son Güncelleme : 14 Şubat 2025 07:43
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Çarşı pazarda Ramazan kolisi hareketliliği

Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Bir Ramazan klasiği olan gıda kolileri de marketlerde ve internet üzerinden satışa çıkmaya başladı. Yardımlaşmanın sembolü ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere hazırlanan koliler, ürün çeşidi ve fiyatı bakımından uygun hale geliyor. Bu yardım kolileri için şirketler, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve vatandaşların siparişleri vermeye başlaması piyasayı hareketlendirdi.

PAKETLER BÜYÜDÜKÇE İÇERİĞİ DE DEĞİŞİYOR

Marketlerin satışa çıkardığı bu erzak paketleri genelde 3 boyda oluyor. Klasik, büyük ve mega şeklinde olan paketlerde ürünlerin fazlalığına göre rakam değişebiliyor. Fiyatları ürün çeşidi, adedine göre ortalama 500 liradan başlayıp, bin 500 liraya kadar çıkabiliyor. Sıvı yağ, pirinç, şeker, çay, bulgur, makarna, salça, tuz ve puding gibi ürünlerin yer aldığı paketler, büyüdükçe içerikleri de çeşitleniyor. Fiyatlar, ürünlerin markasına göre de değişiklik gösterebiliyor. Geçen yıla göre Ramazan kolileri fiyatları yüzde 50-60 arası arttı. Bazı marketler paketlerin fiyatını yükseltmek yerine ürün sayısını azaltma yoluna gitti. Ramazan kolilerini satın alırken vatandaşın dikkat etmesi gereken durumları hatırlatan Tüketici derneği temsilcileri, vatandaşı; fiyata, son kullanma tarihine ve kalitesiz ürünlere karşı uyarıyor.

TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLERE DİKKAT EDİN

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Ramazan kolisinin içindeki ürünlerin kalitesinin önemli olduğuna dikkat çekti. Şahin, son kullanma tarihine de bakılması uyarısında bulunarak, şunları kaydetti: "Vatandaş koli satın alırken en ucuzuna bakıyor, içindekilere bakmıyor ama bu yanlış. Son kullanma tarihi geçmiş, bozuk ürünler de olabiliyor. Yardım yapıyorsak kaliteli ürünleri almamız lazım. Merdiven altı yerlerden de uzak durmalıyız."

SONRADAN IADE EDILEMIYOR

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu ise, "Erzak paketleri satın alınırken çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bağış olarak hazırlanan bu koliler teslim edildiği kişilerce içindeki mallar tüketim tarihi geçmiş veya bayat bile olsa şikayet konusu edilemiyor. Çünkü neticede para vermeden edinilmiş bir bağış olduğu gerçeğinden hareketle, bayat veya tüketim tarihi geçmiş ürünle karşılaşan kişi hakkını arayamıyor" dedi.

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