Meteorolojiden 7 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Muğla hariç) Ege kıyılarının; Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Kıyı kesimlerde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Batman çevreleri ve Diyarbakır'ın kuzey kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İşte 14 Şubat 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra (Muğla hariç) kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
İZMİR °C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA °C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 10°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 13°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 8°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 6°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 8°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 8°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 13°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 7°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 10°C
Çok bulutlu
ARTVİN °C, 5°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 10°C
Çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, kuzey ve doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin güneyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS °C, -3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 5°C
Çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeyinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 6°C
Çok bulutlu, kuzey kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GAZİANTEP °C, 9°C
Çok bulutlu
SİİRT °C, 5°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı