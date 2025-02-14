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Meteorolojiden 7 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Muğla hariç) Ege kıyılarının; Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Şubat 2025 08:10, Son Güncelleme : 14 Şubat 2025 08:07
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Meteorolojiden 7 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Kıyı kesimlerde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Batman çevreleri ve Diyarbakır'ın kuzey kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İşte 14 Şubat 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra (Muğla hariç) kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 10°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 13°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 6°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 8°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 13°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 7°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 10°C

Çok bulutlu

ARTVİN °C, 5°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 10°C

Çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, kuzey ve doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin güneyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 5°C

Çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeyinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 6°C

Çok bulutlu, kuzey kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 9°C

Çok bulutlu

SİİRT °C, 5°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

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