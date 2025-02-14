Zehir tacirlerine operasyonda 1,8 ton uyuşturucu ele geçirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 3 haftada düzenlenen operasyonlarda, 1 ton 806 kilogram uyuşturucu madde ile 8 milyon 437 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 2 bin 656 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucu satıcılarına yönelik son 3 haftada Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verdi.
Operasyonların cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince 3 bin 757 ekip, 9 bin 392 personel, 40 hava aracı ve 75 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştirildiğini belirten Yerlikaya, bu kapsamda, 1 ton 806 kilogram uyuşturucu madde ile 8 milyon 437 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 2 bin 656 şüphelinin gözaltına alındığını aktardı.
Bakan Yerlikaya, "Küresel bir felaket olan uyuşturucu ile mücadele; yalnızca bir güvenlik meselesi değildir, yarınlarımızın da meselesidir. Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız! Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 78 İlde, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 24 ilde Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 3 hafta içinde düzenlediğimiz operasyonlarda;Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 14, 2025
➡️ 1 Ton 806 Kg Uyuşturucu Madde,
➡️ 8 Milyon 437 Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi❗
️ 2 bin. pic.twitter.com/IQr1qTbw83