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Zehir tacirlerine operasyonda 1,8 ton uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 3 haftada düzenlenen operasyonlarda, 1 ton 806 kilogram uyuşturucu madde ile 8 milyon 437 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 2 bin 656 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Şubat 2025 08:22, Son Güncelleme : 14 Şubat 2025 08:24
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Zehir tacirlerine operasyonda 1,8 ton uyuşturucu ele geçirildi

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucu satıcılarına yönelik son 3 haftada Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Operasyonların cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince 3 bin 757 ekip, 9 bin 392 personel, 40 hava aracı ve 75 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştirildiğini belirten Yerlikaya, bu kapsamda, 1 ton 806 kilogram uyuşturucu madde ile 8 milyon 437 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 2 bin 656 şüphelinin gözaltına alındığını aktardı.

Bakan Yerlikaya, "Küresel bir felaket olan uyuşturucu ile mücadele; yalnızca bir güvenlik meselesi değildir, yarınlarımızın da meselesidir. Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız! Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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