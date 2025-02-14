Dolar haftayı yükselişle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 36,1070 36,1080 36,2160 36,2170 Avro 37,6420 37,6430 38,0140 38,0150 Sterlin 45,0300 45,0500 45,6700 45,6800 İsviçre frangı 39,7900 39,8000 40,3100 40,3200 ANKARA ABD doları 36,0770 36,1570 36,1860 36,2660 Avro 37,6020 37,6820 37,9740 38,0540 Sterlin 44,9700 45,1800 45,6100 45,8200