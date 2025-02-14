İzmit'te korku dolu anlar: Otobüsü yolcu durdurdu
Kocaeli'de, direksiyon başında fenalaşan özel halk otobüsü şoförüne bir yolcunun müdahale ettiği anlar araç kamerasına yansıdı. Yolcu, kontrolü ele alarak otobüsü durdurmayı başarırken, fenalaşan sürücü hastaneye kaldırıldı. Olay anı, otobüsün güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, sürücüsü direksiyon başında fenalaşan özel halk otobüsünü yolcunun durdurma çabası, araç kamerasınca kaydedildi.
İzmit ile Derince arasında çalışan 41 J 0270 plakalı özel halk otobüsü, sürücüsü M.Y'nin dün D-100 kara yolu Serdar Mahallesi mevkisinde direksiyon başında fenalaşması sonucu B.K. idaresindeki 41 BR 428 plakalı belediye otobüsüne çarptı.
Daha sonra yol kenarındaki bariyerlere sürterek bir süre ilerleyen araç, içindeki tek yolcunun müdahalesiyle durduruldu.
Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücü M.Y'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan, kaza anı otobüsün araç iç ve dış kameralarınca kaydedildi.
Görüntülerde, sürücünün direksiyon başında fenalaşması, belediye otobüsüne çarpması ve ardından bariyere çarparak ilerlemesiyle araçtaki tek yolcunun duruma müdahalesi yer alıyor.