İzmit'te korku dolu anlar: Otobüsü yolcu durdurdu

Daha sonra yol kenarındaki bariyerlere sürterek bir süre ilerleyen araç, içindeki tek yolcunun müdahalesiyle durduruldu.

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