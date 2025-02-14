PKK'lı terörist Medeni Altundere İstanbul'da yakalandı
Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonunda, terör örgütü PKK/KCK'nın Fransa yapılanmasında yer alan Medeni Altundere İstanbul'da yakalandı.
Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, düzenlediği ortak operasyon ile terör örgütü PKK/KCK'nın Fransa yapılanmasında yer alan Medeni Altundere'yi İstanbul'da kıskıvrak yakaladı.
FRANSA VE ALMANYA'DAKİ EYLEMLERİ YÖNETMİŞ
Uzun süredir MİT'in takibi altında olan teröristin, örgütün Fransa yapılanmasında propaganda faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildi.
Altundere'nin, Fransa ve Almanya'da PKK/KCK adına gerçekleştirilen eylem, etkinlik ve terörist cenazelerine aktif katılım sağladığı belirlendi.
TUTUKLANDI
İstanbul'da olduğu tespit edilen PKK/KCK'lı Altundere, MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonu ile gözaltına alındı. Altundere, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.