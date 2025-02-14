TCMB yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı!

Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2025 yılı Şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı.

ENFLASYON TAHMİNİ YÜKSELDİ

Ankete göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 27,05'ten yüzde 28,30'a yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 25,38 iken, bu anket döneminde yüzde 25,26'ya geriledi.

YIL SONU DOLAR TAHMİNİ DÜŞTÜ

Yıl sonu dolar beklentisi 43,03'ten 42,89'a geriledi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 43,81 TL iken, bu anket döneminde 43,96 TL oldu.

FAİZ BEKLENTİSİ

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi yüzde 45'ten yüzde 44,79'a geriledi. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı üç ay sonrası beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 40,91 iken, bu anket döneminde yüzde 40 olarak gerçekleşti.

BÜYÜME BEKLENTİSİ

GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,1 iken bu anket döneminde yüzde 3 oldu. GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 3,9'da sabit kaldı.