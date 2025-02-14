Şanlıurfa'da ambulans devrildi: 1 sağlıkçı yaralı!
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kar yağışının kayganlaştırdığı yolda devrilen ambulanstaki bir sağlık görevlisi yaralandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Şubat 2025 10:37, Son Güncelleme : 14 Şubat 2025 10:38
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Karacadağ Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mahalleye hasta almak için giden K.B. yönetimindeki ambulans, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sağlık görevlisi İshak B. yaralandı. Yaralı sağlık görevlisi, ihbarla olay yerine gelen meslektaşları tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.