Şanlıurfa'da ambulans devrildi: 1 sağlıkçı yaralı!

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Kazada sağlık görevlisi İshak B. yaralandı. Yaralı sağlık görevlisi, ihbarla olay yerine gelen meslektaşları tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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