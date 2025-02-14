Başkentte hırsızlık operasyonu: 5 tutuklama
Ankara'da evden hırsızlık yapan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Şubat 2025 10:57, Son Güncelleme : 14 Şubat 2025 11:01
Başkentte evden hırsızlık yaptığı belirlenen 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Ankara'da Hırsızlık Operasyonu
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte 2019-2024 yılları arasında evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheliler hakkında çalışma başlattı. Hırsızlık suçuna karışan kişiler üzerinden yapılan analiz çalışmaları sonucu 7 zanlı gözaltına alındı.
Adli Süreç ve Sonuçlar
- İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.
- Diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.