Avukatın oyunuyla 220 bin euro zarara uğradı

Olay İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşandı. İşçi emeklisi 57 yaşındaki Abdulkadir Balım, Almanya'da çalıştığı dönem iş arkadaşı olan iki kardeşe 140 bin euro para verdi. Kardeşlerin parayı vermemesi üzerine gurbetçi soluğu mahkemede aldı. Balım, yakın akrabası olan avukat İ.Y.'ye başvurdu.

Avukatın Talepleri ve Sürecin Başlangıcı

Avukat, senedi aldıktan sonra Balım'dan ilk olarak teminat bedeli ödemesini istedi. Daha sonra ise farklı zamanlarda yine dava için 'ödeme yapması gerektiğini' belirtti.

Dolandırıldığını Anlaması ve Suç Duyurusu

Bu durumun birkaç yıl sürmesinin ardından talihsiz adam, bir tanıdığının kendisini uyarmasıyla dolandırıldığını fark etti. Borç verdiği iş arkadaşları ve dava için anlaştığı avukat İ.Y.'nin birlikte işbirliği de yaptığını öne süren Abdulkadir Balım, toplamda 220 bin Euro zarara uğradı. Sonrasında savcılığa suç duyurusunda bulunan mağdur adam şimdi ise adaletin yerini bulmasını istiyor.

"PARA ALMAM" DEDİ 100 BİN EURO DOLANDIRDI

Başından geçen olayı anlatan Abdulkadir Balım,

"Avukat bana 'Ben parayı alırım, senden ücret istemem. Biz akrabayız' dedi. Benden senedi aldıktan üç gün sonra, yüzde 14 teminat bedelinin olduğunu söyleyerek 14 bin euro para istedi. Ben de verdim. Üç gün sonra tekrar aradı.

"ARALARINDA ANLAŞTILAR"

'Hakimin bu rakamı kabul etmediğini, yüzde beş daha vermem gerektiğini' söyledi. Bu parayı da verdim. Sonra beni aradı ve 'hakimin parayı icradan alıp kaçtığını, bu paranın peşinde olduğunu' belirtti. Sonra bu senedi bir süre icraya koydu.

Benim alacaklı olduğum şahıslardan da farklı miktarlarda para almış ve karşılığında arsa vermiş. Benim olaylardan haberim yok. İki taraf da kendi aralarında anlaşmış. Sonra davayı kapatıyor ve olayı bitiriyor" dedi.

TOPLAM ZARARI 220 BİN EURO

Kaybettiği paranın 35 yıllık alın teri olduğunu ifade eden Balım, "Toplam zararım yasal faizleriyle birlikte 220 bin euro. Bir arkadaşımın beni uyarmasıyla dolandırıldığımı fark ettim. Beni tehdit etti. Senet vereceğini, sadece disiplin cezası yiyeceğini ve kendisine başka bir şeyin olmayacağını söyledi. Aradan zaman geçti paramı alamadım. Hem alacaklı olduğum arkadaşlarım hem de avukatım hakkında suç duyurusunda bulundum" ifadelerine yer verdi.

Adalete Güveni ve Uyarıları

Türk adaletine güvendiğinin altını çizen Balım, borç verdiği kişilerin ve avukatın cezalandırılmasını istediğini belirtti. Balım, son olarak gurbetçilere bu tarz konularda çok dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

AVUKATI YAŞANANLARI ANLATTI

Dava sürecine dair bilgiler aktaran Avukat Ahmet Altun ise "Süreç içinde müvekkilimden önce teminat bedeli, ardından farklı paralar tahsil edilmiştir. Bu para avukat tarafından alındıktan sonra 'Hakim parayı aldı kaçtı' şeklinde gerçek dışı açıklamalarda bulunulmuş. Müvekkilime geri dönüş yapmamış.Müvekkilimden habersiz şekilde alacak tahsil edilmiş, karşılığında dosyadan feragat edilmiş ve hacizler kaldırılmış. Kalan miktarla ilgili müvekkilimden onay alınmadan icra dosyası kapatılmış. Tüm bu süreç hukuka aykırı şekilde yürütülmüş. 2018 yılında dosya kapatılmasına rağmen 2023 yılına kadar müvekkilimden farklı bahanelerle para alınmaya devam edilmiş. Tahsil edilen bu paranın akıbeti belli değil. Tarafımızca hukuki süreç başlatıldı. Suç duyurusunda bulunduk ve gerekli delilleri topladık" açıklamalarına yer verdi.