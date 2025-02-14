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İddia: AK Parti'de Yönetim ve 5 Bakan Değişiyor

Gazeteci Çelik, AK Parti'de yönetim ve kabinede değişiklik olacağını açıkladı.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 14 Şubat 2025 11:03, Son Güncelleme : 14 Şubat 2025 11:08
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İddia: AK Parti'de Yönetim ve 5 Bakan Değişiyor

Gazeteci Posta yazarı Murat Çelik, Ankara kulislerinden aldığı son bilgileri paylaştı. AK Parti'de parti yönetimi ve Meclis grubunun değişeceğini söyleyen Çelik, kabineden de 5 bakanın değişeceği ileri sürdü.

Çelik'in Açıklamalarından Öne Çıkanlar

'ZİNCİRLEME BİR DEĞİŞİM OLACAK'

Büyük kongreden sonra ciddi bir değişiklik olacağını biliyoruz. Vitrinde belli isimler ve parti yönetimi değişecek. Zincirleme bir değişim olacak. Parti yönetimi, Meclis grup yönetimi, belki kabine.

'MAKSİMUM 5 BAKAN DEĞİŞECEK'

3-4 bakanın değişimi bekleniyor Ankara kulislerinde. En azından benim aldığım bilgi böyle. Kimileri daha az, kimileri de daha çok söylüyor. Kimileri de olmaz diyor ama bendeki duyum bu yönde. 4 bakan, maksimum 5 bakan duyuyorum. Kesin isim vermek de doğru değil. Tayyip Erdoğan'ın tek seçici, tek karar verici olduğu bir süreç bu biliyorsunuz.

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