142 bin lira ceza yiyen 'Yakışıklı Güvenlik'in çakar isyanı

'Yakışıklı Güvenlik' adıyla sosyal medyada fenomen olan Muhammet Sürmeli, trafik denetimine takıldı.

Sürmeli'ye çakar kullanımı başta olmak üzere bir dizi trafik ihlali nedeniyle toplam 142 bin 255 lira ceza kesildi. Sürmeli'nin ehliyetine 1 ay süreyle el konulurken, aracı da 30 gün boyunca trafikten men edildi.

'KURALLARA UYMAYACAK EN SON İNSANIM'

Karara isyan eden 'Yakışıklı Güvenlik', "Çakardan ceza yedim ama çakar kullanmadım. Sosyal medyada içerik için renkli park lambası kullandım. Bunu çakar zannettiler. Nitekim aracımı durdurup, inceleyen polisler çakar bulamadı, yazdıkları tutanakta da çakar yok. Paylaşırlarsa görürsünüz, paylaşırlar mı bilmiyorum. Hukuksuz, haksız bir ceza. İtiraz ettik. Ben Türkiye'de kurallara uymayacak en son insanım. Ceza iptal edilir mi bilmiyorum. İtiraz süreci devam ediyor, hak ettiysek eyvallah" diye konuştu.