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İstanbul'da korsan kitap operasyonu!

İstanbul'da 94 bin 587 bandrolsüz kitap ele geçirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Şubat 2025 11:19, Son Güncelleme : 14 Şubat 2025 11:20
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İstanbul'da korsan kitap operasyonu!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, "Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalefet" suçunun engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Kentte çok sayıda kitabın piyasaya sürüleceğini belirleyen ekipler, 4 ayrı adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 3 şüpheliyi yakaladı.

94 BİN KİTAP ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerdeki aramalarda ise "korsan" diye tabir edilen 94 bin 587 bandrolsüz kitap ile 1100 CD/DVD ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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