İstanbul'da korsan kitap operasyonu!
İstanbul'da 94 bin 587 bandrolsüz kitap ele geçirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Şubat 2025 11:19, Son Güncelleme : 14 Şubat 2025 11:20
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, "Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalefet" suçunun engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Kentte çok sayıda kitabın piyasaya sürüleceğini belirleyen ekipler, 4 ayrı adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 3 şüpheliyi yakaladı.
94 BİN KİTAP ELE GEÇİRİLDİ
Adreslerdeki aramalarda ise "korsan" diye tabir edilen 94 bin 587 bandrolsüz kitap ile 1100 CD/DVD ele geçirildi.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.