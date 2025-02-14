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TBMM'de yangın riskine karşı tam güvenlik

TBMM Başkanvekili Bozdağ, Meclis yerleşkesindeki binalarda yangın algılama sistemlerinin bulunduğunu, yangın sensörleri ve duman dedektörlerinin aktif olduğunu ve 7 gün 24 saat esasıyla çalışan yangın söndürme ekibi merkezinden takip edildiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Şubat 2025 11:24, Son Güncelleme : 14 Şubat 2025 11:25
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TBMM'de yangın riskine karşı tam güvenlik

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı'nın TBMM'deki yangın tedbirlerine ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

Halkla İlişkiler Binası'nın "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olduğunu belirten Bozdağ, buradaki odalarda, koridorda ve bodrum katlarında yangın algılama sistemlerinin bulunduğunu kaydetti.

FM200 gazlı söndürme sistemi

Odalardaki yangın algılama sisteminin, duman yoğunluğuna göre hassasiyet ayarlı adreslenebilir tip duman dedektörleri aracılığıyla merkezi itfaiye santrali tarafından 7 gün 24 saat kontrol edilerek çalıştığını ifade eden Bozdağ, "Milletvekili ve personel odaları ile koridor ve bodrum katlarda yangın algılama sistemine bağlı olarak otomatik sulu yağmurlama söndürme sistemi bulunmaktadır. Kullanıcı bulunmayan oda tipine sahip bütün sistem odaları ile kritik arşiv depolarında ise 'FM200 gazlı söndürme sistemi' bulunmaktadır." bilgisini paylaştı.

Bekir Bozdağ, Halkla İlişkiler Binası'ndaki bütün mutfakların pişirme bölümlerinde de davlumbaz söndürme sisteminin yer aldığını aktardı. Davlumbaz söndürme sisteminin, pişirme anında oluşan tehlikeye anında müdahale ederek yangının büyümesine engel olduğunu kaydeden Bozdağ, ayrıca doğal gaz hattı üzerindeki otomatik gaz kesme valflerinin de yangın anında gaz akışını keserek mekana iletilecek yanıcı gaza engel olduğuna işaret etti.

Binada yangın algılama, erken uyarı ve otomatik söndürme sistemlerinin yanı sıra yangın dolaplarının bulunduğunu anlatan Bozdağ, yangın dolaplarının, özel sisteme sahip yedekli yapıda yangın, jokey ve dizel pompalarla desteklendiğini vurguladı. Bozdağ, pompaların acil durum anında basınç-debi düşüşünün önüne geçerek yangına en etkili müdahaleyi sağladığını belirtti.

"Yangın kapıları yüksek aleve en az 90 dakika dayanabilecek yapıdadır"

Meclis Başkanvekili Bozdağ, yangın dolaplarına itfaiye ekiplerinin dışarıdan su takviyesi yapabileceği bağlantıların da bulunduğunu aktararak, Halkla İlişkiler Binası'ndaki tedbirlerle ilgili şunları kaydetti:

"Binanın tamamında kullanıcıları kaçış yönlerine iletecek şekilde enerji kesintilerinden etkilenmeyen ışıklı yapıda acil aydınlatma sistemi, yönlendirme ve çıkış levhaları bulunmaktadır. Bina içerisinde yönetmeliğe uygun 8 yangın merdiveni bulunmakta olup çıkış kapıları hiçbir zaman kilitli tutulmamaktadır. Yangın merdivenlerinin tamamı bodrum katlara kadar ulaşmaktadır. Yangın merdivenlerinde bulunan yangın kapıları yüksek aleve en az 90 dakika dayanabilecek yapıda ve panik barlı olacak şekilde tasarlanmıştır. Panik barlar kaçış yönüne açılmakta olup kilitlenemez özelliktedir."

Zehirleyici dumanların kaçış alanına girmesi engelleniyor

Bozdağ, yangın merdivenlerinde hava basıncını düzenleyen, temiz hava ihtiyacını sağlayan ve zehirleyici dumanların kaçış alanına girmesini engelleyen basınçlandırma fanlarının yer aldığına dikkati çekti.

Yangın algılama ve söndürme sistemlerinde kullanılan bütün ekipmanların çalışma kontrollerinin günlük olarak, periyodik bakım-onarım ve kalibrasyon işlemlerinin ise alanında uzman firmalar aracılığıyla yılda en az 3 kez tekrarlandığını bildiren Bozdağ, "TBMM yerleşkesindeki binalar ile ek hizmet binalarının tamamında yangın algılama sistemleri bulunmaktadır. Bakımları periyodik olarak yapılan yangın sensörleri ve duman dedektörleri aktif durumda olup, 7/24 esasıyla çalışan yangın söndürme ekibi merkezinden takip edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Eğitim ve tatbikatlar

TBMM Acil Durum Planı doğrultusunda her yıl düzenli olarak tatbikatlar yapıldığını ve eğitimler düzenlendiğini belirten Bozdağ, 2023 ve 2024 yıllarındaki 11 tatbikata 1473 kişinin katıldığını, tatbikatların bu yıl da süreceğini ifade etti.

Halkla İlişkiler Binası'nda bulunan yangın merdivenlerinin, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde tasarlanarak gerekli ekipmanlarla donatıldığına işaret eden Bozdağ, Yönetmelik'te "Bina yüksekliği 20,50 metreden fazla olan binalarda, bina dışında açık merdivenlere izin verilmez" hükmünün bulunduğunu anımsattı.

Bozdağ, yüksekliği 38 metre olan binada, yangın merdivenlerinin Yönetmeliğe uygun olarak bina içinde projelendirildiğini, merdivenlerin belirlenen kaçış yollarına açıldığını kaydetti.

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