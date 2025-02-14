TSK'dan Kuzey Irak ve Suriye'de Başarılı Operasyon
Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak ve Suriye'de düzenlediği operasyonlarla teröristleri etkisiz hale getirdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Şubat 2025 11:33, Son Güncelleme : 14 Şubat 2025 11:34
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Açıklama
Terörist neredeyse hedefimiz orası.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.