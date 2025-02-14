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Kalp kapakçığı değişmişti! MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

MHP, kalp kapakçığı değişen Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin bugün itibarıyla hastanedeki tedavi sürecinin tamamlandığını ve taburcu edildiğini bildirdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Şubat 2025 12:12, Son Güncelleme : 14 Şubat 2025 12:20
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Kalp kapakçığı değişmişti! MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

MHP lideri Devlet Bahçeli geçtiğimiz günlerde ameliyat olmuştu. Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni gelişmeyi MHP kanadı duyurdu.

Operasyonun başarılı geçtiğini kaydeden partinin açıklaması şu şekilde:

"MHP Genel Başkanı Liderimiz Sn. Devlet Bahçeli, 4 Şubat 2025 tarihinde Kocaeli Gebze'de bulunan Anadolu Sağlık Merkezine daha önce planlanmış tetkik, tahlil ve chek-up yapılmak üzere giriş yapılmış olup, tetkitler sonucunda daha önce yapılmış olan kalp kapakçığında sorun meydana geldiği gözlemlenerek başarılı bir kalp kapakçığı girişimsel operasyonu geçirmiştir.

"ANKARA'YA GEÇTİ"

14 Şubat 2025 tarihi itibarıyla sayın Genel Başkanımızın hastanedeki tedavi süreci tamamlanmış olup bugün itibariyle taburcu olarak Ankara'ya geçmiş bulunmaktadır. Bundan sonraki tedavi süreci nekahat dönemi olmak kaydıyla doktorların tayin edeceği kısa bir zaman zarfında yüce Allah'ın izniyle mesaisine başlayacaktır.

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