2025-GUY Sınavı başvuru kılavuzu yayımlandı

2025 Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (2025-GUY), 20 Nisan 2025 tarihinde uygulanacaktır.





Sınava ön başvurular 14-20 Şubat 2025 tarihleri arasında alınacaktır. Sınava ön başvuru yaparak sıralamaya giren adaylar (her il için atama yapılacak kadronun en fazla beş katı aday), nihai başvurularını 6-12 Mart 2025 tarihleri arasında yapacaktır.





Adaylar başvurularını elektronik ortamda, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 12.00'den itibaren https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecektir.





Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-GUY Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemesi gerekmektedir.





Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.





ÖSYM BAŞKANLIĞI





2025-GUY: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri