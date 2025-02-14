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Muhsin Yazıcıoğlu'nun Ölüm Davası Devam Ediyor

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin davada FETÖ müdahalesi iddiaları gündemde. sanıkların yargılanmasına Kahramanmaraş'ta devam ediliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Şubat 2025 12:24, Son Güncelleme : 14 Şubat 2025 12:26
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Muhsin Yazıcıoğlu'nun Ölüm Davası Devam Ediyor

Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmalara FETÖ'nün talimatıyla müdahale ettikleri iddia edilen 19 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Yargılama Süreci ve Katılımcılar

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklardan bazıları katıldı. FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı'na suikast girişimi timinde yer aldığı gerekçesiyle yargılandığı davada mahkum olan sanık Davut Uçum, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

  • Merhum Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu ve ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu
  • Taraf avukatları
  • Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır

Sanıkların Savunmaları ve Talepleri

Sanık Davut Uçum, aleyhine hiçbir olumsuz delil olmadığını savunarak üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Sanık Ebubekir Semih Yüksekkaya, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek yaklaşık 16 yıldır haksız yere yargılandığını öne sürdü ve beraatini istedi. Sanık Nusret Memiş de hakkındaki yurt dışı yasağının kaldırılmasını talep etti.

Yazıcıoğlu Ailesi ve Avukatlarının Görüşleri

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz, olay günü ve saati bölgede hava hareketliliğinin yaşandığını, dosyadaki en önemli bulgulardan birisinin hava hareketliliği diğerinin ise helikopterdekilerin maruz kaldığı karbonmonoksit miktarı olduğunu, bu iki durumda helikopterin sevk ve idaresinin rahatlıkla yapılamayacağını dile getirdi.

Dava Süreci

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca, BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmalara FETÖ'nün talimatıyla müdahale ettikleri iddiasıyla 17 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, 25 Aralık 2020'de Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

  • Bu dava dosyası ile helikopterden GPS cihazının sökülmesine ilişkin 10 sanığın yargılandığı Göksun Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dava, sanık ve eylem yönünden bütünlük oluştuğu gerekçesiyle 6 Ocak'ta birleştirilmişti.
  • Sanıklardan 7'si her iki dosyada da yer aldığı için Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık sayısı 20'ye çıkmıştı.
  • Sanıklardan Muharrem Tunç'un vefatı nedeniyle sanık sayısı 19'a düşmüştü.

Mahkeme Başkanı, duruşmayı 27 Haziran 2025'e erteledi.

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