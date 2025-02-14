Memur-Sen Avantaj Uygulaması Tanıtıldı: Memur ve Emeklilere Özel indirimler olacak

Üyelerine on binlerce marka ve üründe avantajlı indirim fırsatları sunan Memur-Sen Avantaj uygulamasının tanıtımı Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısı ile gerçekleştirildi. Genel Başkan Ali Yalçın, Memur-Sen'li olmanın sağlayacağı avantajlar için aralıksız çalıştıklarını söyledi.

Bütçe dostu bir uygulama, devasa markalar, on binlerce ürün, avantajlı fırsatlar, büyük indirimler... 1 Milyon 100 bini aşan üye sayısıyla kamu çalışanlarının sesi olan Memur-Sen, yeni uygulamasıyla üyelerine ayrıcalıklı hizmetler sunmaya devam ediyor.

Binlerce Markada %60'a Varan İndirim

Kamu çalışanlarına ve emeklilere giyim, gıda, akaryakıt, sağlık, teknoloji gibi birçok alanda %60'a varan indirimler sağlayan Memur-Sen Avantaj, KolaySoft işbirliğiyle hazırlandı. Yalçın, 1 milyon 100 bine yakın üyenin bu sistemden faydalanabileceğini söyledi. Dijital kimlik uygulaması üzerinden kolay üyelik sağlanarak indirimli alışverişlere erişim mümkün olacak.

Ali Yalçın: "Alım Gücünü Artırmaya Çalışıyoruz"

Yalçın, uygulamanın kamu görevlileri ve emeklilerinin gelirini artırmak ve giderlerini azaltmak amacı taşıdığını belirtti. Ayrıca, Hakem Kurulu'nun aldığı kararlar sonucu kamu görevlilerinin alım gücünün düştüğünü ifade ederek, Memur-Sen Avantaj'ın bu kayıpları telafi etmeye yönelik bir çözüm sunduğunu vurguladı.

QR Kod ile Ödeme Kolaylığı

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hamza Öksüz, uygulamanın ödeme kolaylıkları sunduğunu belirtti. Giyim, market ve yemek gibi birçok alanda QR kod ile ödeme seçeneği sunan sistemde, toplanan puanların farklı sektörlerde kullanılabileceği ifade edildi. Ayrıca Memur-Sen Avantaj Çağrı Merkezi'nin de üyelerin her türlü sorusu için hizmet vereceği duyuruldu.

KolaySoft: "Avantaj Dünyasını Geliştirmeye Devam Edeceğiz"

KolaySoft Teknoloji Kurucu Ortağı Kezban Boztürk, üyelerden gelen taleplerin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, Memur-Sen Avantaj uygulamasını daha da geliştireceklerini açıkladı.

Uygulamadan Emekli Memurlar da faydalanabilecek

Memur-Sen Avantaj uygulaması, kamu çalışanları ve emeklilere geniş bir yelpazede tasarruf sağlama amacıyla hizmet vermeye başladı.

Uygulamaya ait detaylı bilgilere aşağıdaki videodan erişebilirsiniz