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e-Devlet'ten memnuniyet oranı 95,81'e yükseldi

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin 1 milyon kullanıcıyla gerçekleştirdiği anket, e-Devlet Kapısı'ndan memnuniyetin yüzde 95,81'e yükseldiğini gösterdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Şubat 2025 13:18, Son Güncelleme : 14 Şubat 2025 13:17
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e-Devlet'ten memnuniyet oranı 95,81'e yükseldi

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden alınan bilgiye göre, vatandaşların işlemlerini kesintisiz, hızlı ve güvenli yapabilmesi, gerek hizmete ulaşımda sağladığı kolaylık gerekse ihtiyaç duyulan pek çok konunun varlığı e-Devlet Kapısı'na ilgiyi artırdı.

18 Aralık 2008'de erişime açılan e-Devlet Kapısı, bu yıl itibarıyla 1086 kuruma ait 8 bin 361 dijital hizmetiyle 67 milyon 124 bin 237 kullanıcıya hizmet sunuyor.

2020 yılından bu yana en yüksek oran

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi de periyodik olarak kullanıcıların memnuniyetini araştırıyor. Bu kapsamda e-Devlet Kapısı üzerinden 1 milyon kullanıcının katılımıyla "2024 Yılı e-Devlet Kapısı Memnuniyet Anketi' yapıldı. Ankete göre e-Devlet'ten memnuniyet oranı yüzde 95,81'i buldu. Bu oran 2020 yılından bu yana en yüksek oran olarak kayıtlara geçti. 2023 yılında yapılan önceki ankette memnuniyet yüzde 94,8 olarak belirlenmişti.

Giriş sayısı 21,9 milyara yaklaştı

Ankete ilişkin kullanıcılardan gelen görüşler incelendiğinde ise yapay zeka, elektronik tebligat, 2 aşamalı doğrulama, sosyal güvenlik, engelliler, belediyeler gibi hususların en çok görüş ve öneri bildirilen alanlar olduğu görüldü.

Türkiye'nin dijital yüzü e-Devlet Kapısı'nda bu ay itibarıyla 32 milyon 419 bin 562'si kadın, 34 milyon 704 bin 675'i erkek olmak üzere toplam kullanıcı sayısı 67 milyon 124 bin 237'ye ulaştı. Kurulduğu günden bu yana 12 milyar 818 milyon 941 bin 49'u internet, 9 milyar 32 milyon 832 bin 852 mobil olmak üzere toplam giriş sayısı 21 milyar 851 milyon 773 bin 909'u buldu.

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