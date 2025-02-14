Ozan Güven'e 11 yıl, Bulutsuz'a 1 yıl hapis istemi

Oyuncu Ozan Güven ve eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'un, "basit yaralama" ile diğer suçlardan "sanık-müşteki" olarak karşılıklı yargılandıkları davada, Güven'in 11 yıl 6 aya, Bulutsuz'un ise 1 yıla kadar hapsi istendi. İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya gelmeyen sanık-müştekiler Güven ve Bulutsuz'u avukatları temsil etti. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Ozan Güven'in "silahla kasten yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 3 yıl 6 aydan 11 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını, "hakaret" suçundan ise delil yetersizliği nedeniyle beraatini istedi. Mütalaada, sanık Bulutsuz hakkında ise "basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Taraf avukatları, mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre talebinde bulundu. Ara kararını açıklayan mahkeme, avukatlara mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere süre vererek, duruşmayı erteledi.

Davanın Geçmişi

Çift arasında kamuoyuna yansıyan "şiddet" olayıyla ilgili Deniz Bulutsuz'un şikayeti üzerine Ozan Güven hakkında, Ozan Güven'in şikayeti üzerine de Deniz Bulutsuz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Ozan Güven'in "hakaret, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama" suçlarından 13 yıl 6 aya kadar, Deniz Bulutsuz'un ise "basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianameler, İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesinde birleştirilip tek dava haline getirilmişti.