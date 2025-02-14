Erdoğan: Osmanlı'nın Mirası Bizim En Büyük Zenginliğimiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyaretleri dönüşünde uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Ziyaretlerin Başarılı Tamamlanması ve Osmanlı Mirası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretlerin başarıyla tamamlandığını belirterek, Türkiye'nin Asya perspektifini değerlendirdi.

"Gerek Enver İbrahim kardeşim gerek Prabowo Subianto gerekse Pakistan'daki muhataplarımız, hepsinin de ifade ettiği bir konu var; Osmanlı. "Siz Osmanlı'nın devamısınız. Biz sizi böyle görüyoruz." diyorlar. Bu da bizleri gerçekten ayrı bir dünyaya, duygusallığa itiyor."

Türkiye'nin Asya ile İlişkilerinde Tarihsel Bağlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Asya ile ilişkilerinde tarihsel bağlar ve kültürel konular açısından çok farklı bir dönemi yaşadığını belirtti.

ABD'nin Bölgeyle İlgili Yanlış Hesapları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin bölgemizle ilgili yanlış hesap yaptığını vurguladı ve

"Müslüman Asya ülkeleri ile iş birliklerini çoğaltacağız"

dedi.

Gazze Konusundaki Duyarlılık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam dünyasının Gazze konusunda toplu bir adım atmadığını belirtti:

"Gazze bizim yüreğimizde bir sızı. Gazze içimizde bir yara."





Suriye'deki Durum ve İş Makinesi İhtiyacı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yaptığı görüşmede iş makinelerine olan ihtiyacı dile getirdi.

Netanyahu'nun Amerika Seyahati ve Ateşkes Beklentileri

Netanyahu'nun Amerika seyahatine ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan,

"Bütün bu olayların sonunda bakıyorsunuz ki, yine ortada din meselesi ciddi manada ayırıcı bir etken oluyor."

dedi.

Trump'ın Gazze'ye Yönelik Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın Gazze'ye yönelik açıklamalarını değerlendirerek ABD'nin bölgemizle ilgili yanlış hesap yaptığını ifade etti.

Türkiye'nin Suriye'ye Desteği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriyelilerin yanında olduğunun ve destek vermeye devam edeceğinin altını çizdi.

Suriye'nin Yeniden İnşası İçin Atılacak Adımlar

Ahmet Şara ile olan görüşmede Suriye'nin yeniden inşası ve ülkenin birliği için atılması gereken adımlar hakkında kapsamlı bir değerlendirme yaptıklarını ifade etti.

TOGG'un Asya'da Üretim ve İş Birliği Olasılıkları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG'un Asya ülkelerinde üretimi veya ortak girişimi gibi iş birliklerinin gündeme gelebileceğini belirtti:

"TOGG bizim için bir final değil, bir başlangıçtır."





Türkiye'nin Otomobili TOGG'un Uluslararası Konumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin otomobili TOGG'un uluslararası prestiji ve ekonomik ilişkileri için yeni bir kapı açacağını vurguladı.

AK Parti Kongreleri ve Hizmet Anlayışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti kongrelerine ilişkin değerlendirmede bulunarak,

"Amacımız her zaman, partimizi daha ileriye taşımak ve hizmet anlayışımızı güçlendirmek"

dedi.

CHP'deki İç Tartışmalar ve Yargı Süreci

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP içindeki tartışmalar ve yargı süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bolu'daki Otel Yangını Faciası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciasının aydınlatılacağından kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini belirtti.

Yeni Anayasa Süreci

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu:

"Yeni ve sivil bir anayasa, Türkiye'nin geleceği açısından büyük bir öneme sahip."



