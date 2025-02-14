Samsun'da sahte içki üreten şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Canik ilçesinde bir şüphelinin sahte içki üreterek satışını yaptığını belirledi.

Bunun üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlükleri, Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, şüphelinin iş yerine operasyon düzenledi.



Operasyonda 55 litre etil alkol ve 56 anason aroma kiti ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheli H.A'nın (60), jandarmadaki işlemleri sürüyor.