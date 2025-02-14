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TÜSİAD Başkanı YİK Başkanı Orhan Turan'a soruşturma açıldı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Orhan Turan hakkında 'Yargıyı etkileme ve gerçeğe aykırı beyanda bulunmak' gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Şubat 2025 14:57, Son Güncelleme : 14 Şubat 2025 16:10
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TÜSİAD Başkanı YİK Başkanı Orhan Turan'a soruşturma açıldı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Orhan Turan hakkında "yargıyı etkileme ve gerçeğe aykırı beyanda bulunmak" gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada,'Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Orhan Turan hakkında 13/02/2025 tarihinde dernek genel kurulunda yapmış olduğu konuşmada bir kısım soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı, kamu barışını bozmaya elverişli nitelikli sözleri nedeniyle adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gerçeği aykırı bilgiyi alenen yayma suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatıldı' denildi.

Ne olmuştu?

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) olağan genel kurul toplantısında gerçekleştirilen sunumda, "Politik hayatta olağanüstü olaylar" başlıklı slaytta; politikacılar, iş insanları ve gazetecilere yönelik yargı süreçlerine dikkat çekilerek "Sorgulanıyor, Tutuklanıyor" ifadelerini kullanılmıştı.

Slaytta ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilen teğmenler de "Ordudan ihraç ediliyor" ifadesiyle işaretlendi. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras da yaptığı konuşmada, son haftalarda politik hayatta olağanüstü olayların yaşandığını belirterek, "Seçilmiş belediye başkanları görevden alınıyor, yerlerine kayyım atanıyor. Bir siyasi parti lideri hakkında önce soruşturma başlatılıyor, sonra farklı bir nedenle tutuklanıyor. Birçok sanatçının menajerliğini yapan bir iş kadını hakkında önce soruşturma başlatılıyor, sonra farklı bir nedenle tutuklanıyor" ifadelerini kullanmıştı.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan da cümlelerine "Gündem çok ağır, hangi birisini sayayım?" diye başlamış, "Hata, suistimal ve kayırmacılık çok yaygın" demişti.

Deprem, yangın, taciz gibi kamuoyunda infial yaratan olaylarda ise suçluların bulunmadığını söyleyen Turan "Kamuoyu vicdanında suç ve ceza arasında orantısızlık kanaati oluşuyor" diye konuşmuştu.

'Yolsuzluk ve Karaborsa haberlerinin ardı arkası kesilmiyor'

Yolsuzluk ve karaborsa haberlerinin ardı arkasının kesilmediğini belirten TÜSAD Başkanı, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, galiba artık şirket kurmaktan daha kolay" dedi. Ardından "Nedir bu tırmanma? Biz niye bu hale geldik? Hangisini ele alsak günlerce, belki de aylarca konuşmak gerekiyor. Tüm bu sorunların arkasında, hukuka olan güvenin sarsılması var" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Turan konuşmasını "Neler yapılması gerektiğini defalarca söyledik; ayrıca bugün paylaştığımız bir kitapçık haline getirdik. Çünkü sussak gönlümüz razı değil" sözleriyle noktalamıştı.

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