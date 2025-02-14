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Erdoğan'dan kabine değişikliği sinyali

Cumhurbaşkanı erdoğan, kabine değişikliği konusunda olumlu sinyaller vererek dinamik bir yapı oluşturulacağını belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Şubat 2025 15:17, Son Güncelleme : 14 Şubat 2025 15:20
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Erdoğan'dan kabine değişikliği sinyali

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde kamuoyunda sıklıkla tartışılan kabinede değişiklik olacağına yönelik haberlerle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, kulislerde konuşulan kabine değişikliği hakkında olumlu sinyaller vererek 'Dinamik' bir yapı kurulacağının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yurt Dışı Seyahati Sonrası Mesajları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışı seyahatini tamamladı. Malezya, Endonezya, Pakistan ziyaretleri sonrası dönüş yolunda uçaktaki gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, önemli mesajlar verdi. Erdoğan ayrıca özellikle son dönemde gündemde geniş yer tutan kabine değişikliği hakkında değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar haberimizde.

"DİNAMİK BİR YAPI KURACAĞIZ"

"Sayın Cumhurbaşkanım, biraz iç politikaya döneceğim. AK Parti'nin kongresine sayılı günler kaldı. Ankara'da "Parti yönetiminizle aynı zamanda acaba kabinede bir değişiklik olacak mı?" gibi konuşmalar, tartışmalar var. Siz hep bayrak yarışı dediniz buna. En çok merak edilen konu nasıl bir kabine olacak, nasıl bir A takımı olacak? Bir de bu A takımı sizin aynı zamanda seçim takımınız olacak gibi bir yorum yapılıyor. Öyle mi efendim?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise soruya şu şekilde yanıt verdi:

"Sahaya nasıl bir takım süreceğiz, bunu benden öğrenmek istiyorsunuz. Hiçbir hoca, takımı okumadan sahaya sürmez. Bizler de şu anda üzerinde çalışıyoruz. İşte İstanbul'u gördünüz, nasıl bir coşku vardı. Bu coşkunun yanında nasıl bir yapılanma orada gerçekleştirdik. İstanbul'da da aynı kadroyla sahaya çıkmadık. Gerek ana kademede gerek gençlik ve kadın kollarında güzel bir kadroyu yeni il başkanımızla beraber sahaya sürdük. Şimdi de bir taraftan ayın 23'ünde gerçekleştireceğimiz kongre için hazırlığımızı yapıyoruz. Orada da gerek ana kademeden, gerek kadınlardan, gerek gençlerden oluşan dinamik bir yapıyı kuracağız. Bu dinamik yapıyla da inşallah tüm Türkiye'nin demografik yapısını göz önünde bulundurarak bir liste hazırlayacak ve siyaset arenasına inşallah sunacağız. AK Parti olarak kongrelerimizi her zaman yenilenme ve tazelenme için fırsat olarak gördük. Her kongremiz AK Parti ve Türkiye için önemli dönüm noktaları da olmuştur. Çünkü partimizi ve ülkemizi yöneten kadrolarımızı Büyük Kongrelerimizle belirledik. Bu süreçleri de her zaman bir makam yarışı olarak değil, hizmet aşkıyla yanan kadrolar arasında bayrak yarışı olarak gördük."

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